Названо ціни на улюблені автомобілі українців у 2020 році

Ринок нових автомобілів в 2020 році почувається зовсім не так погано, як дехто очікував. За підсумками 11 місяців продажі відстають лише на 5% в порівнянні з 2019 роком.

Отже, покупці все ж сформували список улюблених автомобілів, які сподобалися українцям найбільше. Що це за машини і скільки вони коштують? AutoOboz знає відповіді.

Toyota RAV4

Компактний японський кросовер Toyota RAV4 завжди користувався попитом в Україні. Але п'яте покоління моделі буквально увірвалося до свого сегменту і "розкидало" всіх суперників. Без сумнівів, RAV4 – лідер в класі. Але цей автомобіль попутно виявився найбільш популярною машиною на всьому українському ринку нових авто в 2020 році. За базову модифікацію просять 704 871 грн ($ 25 000).

Toyota RAV4 закохала в себе покупців, незважаючи на ціну Toyota

Renault Duster

На тлі лідера це вже не так очевидно, але якщо як слід подумати, виявиться, що улюблений позашляховик українських автомобілістів – це Renault Duster. На стороні цієї моделі надійність, простота конструкції, впізнаваний образ і, звісно, приваблива ціна. За Duster просять від 393 900 грн ($ 14 000).

Бюджетний Renault Duster цінують за простоту і доступність. Renault

Kia Sportage

Довгий час Kia Sportage залишався лідером сегменту. Цьому сприяла "майже бюджетна" ціна, але дизайн і оснащення у моделі цілком відповідають суперникам в одному з найбільш швидкозростаючих класів автомобільного ринку. Потім з'явився новий "РАВ4" і все трохи змінилося. Але третє місце в абсолютному заліку – відмінний результат для Kia. Мінімально Sportage коштує 540 000 грн ($ 19 000).

Популярний Kia Sportage в трійці лідерів Kia

Renault Logan

Відверто бюджетні автомобілі в Україні дуже популярні. Низький рівень доходів поєднується з бажанням отримати максимум автомобіля за свої гроші і знайти найбільш практичну пропозицію. Renault на цьому знається, а компактний седан Logan задовольняє потреби багатьох покупців. Ціна – від 302 900 грн ($ 10 800).

Renault Logan знайомий всім без винятку автомобілістам Renault

Renault Sandero

Маленький Sandero, який фактично є Logan в кузові гетчбек, коштує ще менше – від 279 900 грн ($ 9 900). Проте машина виявилася нижче більш дорогого брата. Мабуть, при різниці в ціні близько 1000 доларів перемагають питання практичності.

Renault Sandero – найдоступніша модель компанії на українському ринку Renault

Toyota Land Cruiser Prado

Любов до великих позашляховиків легко зрозуміти на просторах України з мінливим кліматом і жахливим станом доріг. Великий та надійний автомобіль від відомого виробника вселяє почуття безпеки. Найдорожча модель в рейтингу з ціною від 1 249 310 грн ($ 44 500).

Великий Toyota Land Cruiser Prado популярний в Україні Toyota

Hyundai Tucson

Цей автомобіль доживає свій життєвий цикл, адже на порозі вже стоїть кросовер наступного покоління. Проте, новинка поки не з'явилася в Україні, та й попередника купують із задоволенням. Сьоме місце в рейтингу і стартова ціна 651 500 грн ($ 23 200).

Hyundai Tucson вибирають за надійність і практичність Hyundai

Skoda Octavia

Абсолютний бестселер свого сегменту та один з найбільш улюблених автомобілів українців. Власне, тут немає нічого нового. Крім моделі наступного покоління, яка вже надійшла в продаж. Але "касу" за 2020 рік зробив попередник, що вже залишив ринок. А новинку можна купити за 576 852 грн ($ 20 500).

Завдання нової Skoda Octavia – сподобатися покупцям Skoda

Ford Kuga

Новий Kuga вже прийшов на український ринок, але модель потрапила до рейтингу завдяки кросоверу попередньої генерації. Ці машини ще доступні до купівлі за 695 568 грн ($ 24 700).

Ford Kuga вже поступився місцем наступникові Ford

Mazda CX-5

"Мазду" в Україні дуже люблять. Надійність, стиль і якість автомобілів створюють правильний імідж, що дозволило CX-5 пробратися в десятку кращих. При тому, що модель не є найдоступнішою пропозицією в класі з ціною від 805 900 грн ($ 28 700).

Mazda CX-5 виглядає відмінно, але коштує недешево Mazda

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про ціни на китайські електромобілі в Україні. За деякі моделі просять дуже великі гроші, хоча офіційних представництв брендів на нашому ринку немає.