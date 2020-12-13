Названо ціни на улюблені автомобілі українців у 2020 році

Ринок нових автомобілів в 2020 році почувається зовсім не так погано, як дехто очікував. За підсумками 11 місяців продажі відстають лише на 5% в порівнянні з 2019 роком.

Отже, покупці все ж сформували список улюблених автомобілів, які сподобалися українцям найбільше. Що це за машини і скільки вони коштують? AutoOboz знає відповіді.

Компактний японський кросовер Toyota RAV4 завжди користувався попитом в Україні. Але п'яте покоління моделі буквально увірвалося до свого сегменту і "розкидало" всіх суперників. Без сумнівів, RAV4 – лідер в класі. Але цей автомобіль попутно виявився найбільш популярною машиною на всьому українському ринку нових авто в 2020 році. За базову модифікацію просять 704 871 грн ($ 25 000).

На тлі лідера це вже не так очевидно, але якщо як слід подумати, виявиться, що улюблений позашляховик українських автомобілістів – це Renault Duster. На стороні цієї моделі надійність, простота конструкції, впізнаваний образ і, звісно, приваблива ціна. За Duster просять від 393 900 грн ($ 14 000).

Довгий час Kia Sportage залишався лідером сегменту. Цьому сприяла "майже бюджетна" ціна, але дизайн і оснащення у моделі цілком відповідають суперникам в одному з найбільш швидкозростаючих класів автомобільного ринку. Потім з'явився новий "РАВ4" і все трохи змінилося. Але третє місце в абсолютному заліку – відмінний результат для Kia. Мінімально Sportage коштує 540 000 грн ($ 19 000).

Відверто бюджетні автомобілі в Україні дуже популярні. Низький рівень доходів поєднується з бажанням отримати максимум автомобіля за свої гроші і знайти найбільш практичну пропозицію. Renault на цьому знається, а компактний седан Logan задовольняє потреби багатьох покупців. Ціна – від 302 900 грн ($ 10 800).

Маленький Sandero, який фактично є Logan в кузові гетчбек, коштує ще менше – від 279 900 грн ($ 9 900). Проте машина виявилася нижче більш дорогого брата. Мабуть, при різниці в ціні близько 1000 доларів перемагають питання практичності.

Любов до великих позашляховиків легко зрозуміти на просторах України з мінливим кліматом і жахливим станом доріг. Великий та надійний автомобіль від відомого виробника вселяє почуття безпеки. Найдорожча модель в рейтингу з ціною від 1 249 310 грн ($ 44 500).

Цей автомобіль доживає свій життєвий цикл, адже на порозі вже стоїть кросовер наступного покоління. Проте, новинка поки не з'явилася в Україні, та й попередника купують із задоволенням. Сьоме місце в рейтингу і стартова ціна 651 500 грн ($ 23 200).

Абсолютний бестселер свого сегменту та один з найбільш улюблених автомобілів українців. Власне, тут немає нічого нового. Крім моделі наступного покоління, яка вже надійшла в продаж. Але "касу" за 2020 рік зробив попередник, що вже залишив ринок. А новинку можна купити за 576 852 грн ($ 20 500).

Новий Kuga вже прийшов на український ринок, але модель потрапила до рейтингу завдяки кросоверу попередньої генерації. Ці машини ще доступні до купівлі за 695 568 грн ($ 24 700).

"Мазду" в Україні дуже люблять. Надійність, стиль і якість автомобілів створюють правильний імідж, що дозволило CX-5 пробратися в десятку кращих. При тому, що модель не є найдоступнішою пропозицією в класі з ціною від 805 900 грн ($ 28 700).

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про ціни на китайські електромобілі в Україні. За деякі моделі просять дуже великі гроші, хоча офіційних представництв брендів на нашому ринку немає.