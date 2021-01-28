Скільки коштують найпопулярніші автомобілі в Україні

На українському авторинку 2020 рік закінчився лише з 3-процентним падінням (85,5 тис. проти 88,5 тис. авто в 2019). Машин все одно вийшло багато, але нас цікавить десятка кращих.

AutoOboz з'ясував, скільки коштують моделі, які в 2020 році продавалися на українському ринку краще за інших. У списку є як бюджетні автомобілі, так і дорогі машини.

Японський компактний кросовер виявився найбільш популярним новим автомобілем на нашому ринку в 2020 году. Традиційно RAV4 завжди користувався високим попитом в Україні, але модель актуальної генерації сподобалася майже всім. При тому, що машина не найдешевша в десятці кращих – від 675 000 грн.

Бюджетний кросовер, який українцям дуже подобається. Покупців приваблює надійність, доступність обслуговування, практичність і простота конструкції. Не останню роль відіграє низька ціна – від 388 500 грн.

Корейська модель протягом 2020 року боролася за лідерство з Renault Duster і Toyota RAV4, але все ж поступилася першою і другою позиціями своїм суперникам. Проте, третє місце – дуже гідно. Kia Sportage дуже популярний в Україні завдяки ціні 543 400 грн за базову модифікацію.

Улюблена машина практичних сім'янинів і таксистів – бюджетний седан Renault Logan. Автомобіль подобається покупцям за простоту і надійність, а ціна 316 400 грн – одна з найнижчих у класі.

На п'ятій позиції в рейтингу найбільш популярних машин на українському ринку опинилася найдешевша модель Renault – компактний гетчбек Sandero. Завдяки простоті керування, компактним розмірам і вартості базової версії 304 300 грн автомобіль ідеально підходить водіям-початківцям.

Рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado є найдорожчою моделлю в добірці за 1 249 310 грн. Проте, автомобіль посів шосте місце. Українці дуже люблять великі, надійні, добре оснащені повнопривідні машини. У цьому сегменті Land Cruiser Prado виявився найбільш популярним.

Ще один компактний кросовер в списку кращих – Hyundai Tucson. Автомобіль за 678 700 грн (базова версія) потрапив у десятку навіть незважаючи на те, що життєвий цикл актуального покоління моделі добігає кінця. В Україні Hyundai готується продавати новий Tucson, але ціни поки не оголошені. Швидше за все, цінник перевищить 700 000 грн.

Octavia – один з традиційних українських бестселерів. У 2020 році наші автомобілісти розкуповували запаси моделі попередньої генерації. Тепер у продажу є наступне покоління за ціною від 581 462 грн.

Ще одна улюблена машина українців – японський кросовер Mazda CX-5. Напевно на дорогах ви часто бачите цю модель. Багато в чому автомобіль перевершує своїх суперників завдяки якісному оздобленню інтер'єру, технологічним опціям і стильному дизайну, але і ціна вища – від 805 900 грн.

Закриває десятку досить привабливий у всіх сенсах автомобіль – компактний кросовер Nissan Qashqai за 520 750 грн.

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