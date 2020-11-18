Скільки коштують найпопулярніші автомобілі в Україні: ТОП моделей жовтня

Незважаючи на напружену економічну ситуацію, термін "купівельна спроможність" все ще добре відомий українцям. Так, за 10 місяців 2020 року попит на нові автомобілі знизився лише на 3%.

Зі свого боку жовтень виявився найбільш "врожайним" місяцем року – в Україні було продано 8,4 тис. нових машин. АвтоОбоз з'ясував, які бренди увійшли до п'ятірки найпопулярніших автомобілів і скільки вони коштують.

Renault Toyota Kia Skoda Volkswagen

Французький бренд традиційно очолює рейтинг продажів нових машин на українському ринку. Цьому сприяє демократичне позиціонування, дешеве обслуговування, надійність транспортних засобів і приємні ціни.

Найбільш популярна модель – бюджетний гетчбек Renault Sandero. Новий екземпляр коштує 272 900 грн – це один із найбільш доступних автомобілів у нашій країні. Але можна знайти набагато дешевше.

В абсолюті машина з салону – найдорожчий варіант, нехай і в базовій комплектації. Але висока популярність моделі призводить до насиченості пропозиціями вторинного ринку. Ті, хто шукає найдешевший варіант, вибирають вживаний Renault Sandero.

Найдоступніший екземпляр на ходу коштує $4300 (122 000 грн). Але в цьому разі машина старша – 2011 року. Пробіг становить 90 000 км. Машина першого покоління виглядає добре, але за інформацією власника, відновлена після серйозної ДТП.

Японські автомобілі користуються повагою серед українських покупців, але лідер – Toyota. А найпопулярніша модель бренду в нашій країні – компактний кросовер Toyota RAV4. На дорогах ви напевно часто бачите цей SUV, але популярність не падає. Найдешевший новий варіант коштує 707 472 грн. Дорого, але людям подобається.

На ринку вживаних авто "живі" пропозиції починаються з $4500 (127 000 грн). У цьому разі йдеться про кросовер першого покоління 1995 року. Пробіг видатний – 300 000 км. У п'ятидверному кузові салон розрахований на чотирьох, а в багажнику – великий балон ГБО.

Позиції корейського бренду в лідерах допомагає утримувати кросовер Kia Sportage. Майже всю "касу" виробнику в жовтні зробила саме ця модель, попутно виявившись найбільш популярним автомобілем місяця в Україні. Новий коштує 532 000 грн – набагато дешевше за найближчого суперника від Toyota, через це і популярніший. Чим може відповісти вторинний ринок?

Kia Sportage ніколи не був дорогою моделлю, а великий вибір вживаних машин підтверджує це. Найдешевший Sportage коштує $2900 (82 000 грн) за авто 1997 року із пробігом 350 000 км. Екземпляр старий, але варто враховувати, що в першому поколінні модель була рамним позашляховиком. Можливо, для когось це важливо.

Skoda Octavia – своєрідний синонім практичного, надійного і безпечного автомобіля, в якому все є і немає нічого зайвого. У зв'язку з цим чеська модель починає пригнічувати своєю популярністю споріднений VW Golf. В Україні – так точно. За нову просять від 578 320 грн.

Традиційно в секторі старих машин багато різних Skoda Octavia. Екземляри на ходу починаються з $2500 (70 000 грн). За ці гроші можна підібрати цілий автомобіль, без пошкоджень, із пробігом 200 000 км. Машина не нова – перше покоління 1999 року.

Маленький кросовер VW T-Roc у нашій країні користується високою популярністю. Новим його пропонують за 764 909 грн. Досить дорого – навіть Toyota RAV4 дешевша, хоча вона помітно більша. Але альтернатив на вторинному ринку не так багато, адже T-Roc – дуже свіжа модель. Тому можна порівняти зі схожим за розмірами і позиціонуванням вживаним Volkswagen Tiguan.

Цей кросовер не можна назвати дешевим, на вторинному ринку ціни теж високі. Найдоступніший варіант на ходу оцінено в $8500 (240 000 грн). Пропонують машину першого покоління 2009 року. Пробіг 146 000 км. Автомобіль начебто в нормальному стані, але продавець зазначає, що транспортний засіб пригнали зі США. Як відомо, з Америки рідко привозять цілі машини. Часто їх відновлюють в Україні після ДТП. Але історія конкретного екземпляра невідома.

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL розповідав докладну інструкцію з пригону автомобіля зі США з усіма операціями та приблизними цінами необхідних послуг. Процес непростий, але купівлю можна спростити.