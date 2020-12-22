Скільки коштують найнадійніші позашляховики в Україні: найкращі SUV

На світовому ринку починають панувати SUV (Sport Utility Vehicle – спортивно-утилітарний автомобіль). Сегменти позашляховиків і кросоверів зростають у всіх країнах. Україна – не виняток, тому покупці цікавляться такими машинами дедалі частіше.

AutoOboz підібрав найбільш надійні SUV на українському ринку і з'ясував, скільки вони коштують. Деякі моделі можна придбати новими і заплатити більше, інші продаються лише на ринку вживаних авто, проте коштують дешевше. Вибір доволі широкий.

Компактний кросовер Audi Q2 – досить молода модель, але українське представництво більше не пропонує цю машину в своєму каталозі. Проте на допомогу завжди готовий прийти вторинний ринок. Там ціни на досить надійний Q2 починаються з $25 500 (716 000 грн) за екземпляр 2017 року. Дорого, але модель преміальна, а пробіг не дуже великий – 78 000 км.

Старі Audi Q2 коштують від $25 500 auto.ria

Audi Q5 – кросовер більшого розміру. На ринку вживаних авто модель першого покоління, що багатьма фахівцями визнана як дуже надійна машина, починається з $12 900 (362 000 грн) за 10-річні екземпляри. Новий автомобіль останньої генерації коштує в Україні від 1 481 029 грн.

Вживану Audi Q5 можна знайти від $12 900 auto.ria

Новий кросовер пропонують в Україні щонайменше за 1 481 029 грн Audi

Баварський BMW X1 – одна з найбільш надійних моделей компанії, якщо говорити про SUV першого покоління. Сьогодні за ці авто на вторинному ринку просять від $9500 (267 000). Дуже привабливі пропозиції, але машини зовсім не нові (2010 рік), а пробіг наближається до 400 000 км. З іншого боку, лише справді надійний автомобіль здатний подолати таку відстань. Новий X1 в Україні коштує близько 1 000 000 грн.

Десятирічні екземпляри BMW X1 починаються з $9500 auto.ria

Новий BMW X1 коштує понад 1 000 000 грн BMW

Компактний кросовер Mazda CX-3 сподобався українським покупцям. Тому дилери все ще продають нові авто за ціною від 695 800 грн. Звичайно, на вторинному ринку дешевше – від $13 200 (371 000 грн) за машини 2015 року.

Вживану Mazda CX-3 пропонують за $13 200. Нова виглядає так само, але коштує 695 800 грн auto.ria

Mercedes GLK давно зняли з виробництва. Шкода, оскільки автомобілісти ганяються за ним через надійність, якої вдалося досягти німецьким конструкторам. Звісно, преміальний автомобіль потребує належного обслуговування. Але якщо добре ставитися до машини, вона не потурбує частими поломками. Вживані кросовери коштують від $14 600 (410 000 грн).

Старі Mercedes GLK на українській вторинці починаються з $14 600 auto.ria

Ще один японський кросовер, який хвалять за надійність, – Mitsubishi ASX. Вартість старих SUV стартує з $8900 (250 000 грн). За ті самі гроші можна придбати бюджетний седан із салону, хоча ASX, авжеж, буде з пробігом. За ці гроші можна розраховувати на 130-150 тисяч км. Нові екземпляри, які є у дилерів (після рестайлінгу) пропонують в Україні від 571 000 грн.

Mitsubishi ASX можна придбати за $8900 auto.ria

Новий кросовер дилери мінімально оцінюють у 571 000 грн Mitsubishi

Компанія Porsche відома надійними машинами. Зворотний бік – висока вартість. Наприклад, компактний кросовер Macan коштує понад 2 000 000 грн у базовій модифікації. Багатьом здасться гарною ідеєю звернення до вторинного ринку. Там ціни починаються від 1 000 000 грн. Дорого, але набагато дешевше порівняно з новим екземпляром.

Вживаний Macan – дорога машина, пропозицій, дешевше за 1 000 000 грн, немає auto.ria

Новий Macan ще дорожчий – від 2 000 000 грн Porsche

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ціни на найнадійніші гетчбеки. Покупці обирають такі машини за практичність та економічність. В Україні знайдуться пропозиції на будь-який гаманець.