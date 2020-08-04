Скільки коштують найдорожчі автомобілі світу. Фото

Автовиробники постійно підвищують ціни на авто за рахунок високих технологій та потужних двигунів. Але скільки коштують найдорожчі представники сучасного автомобільного світу?

У рейтингу, складеному First Gear, "найдоступніший" суперкар коштує 4,8 мільйони доларів. У той же час за найдорожчу машину доведеться віддати в кілька разів більше.

Koenigsegg Trevita – $4 800 000

Koenigsegg Trevita. Фото: firstgear.ua

Незвичайної зовнішності унікальному автомобілю вдалося домогтися завдяки особливій фарбі, яка містить алмазний пил. Це і вплинуло на ціну суперкара Koenigsegg.

Ferrari Sergio – $5 100 000

Ferrari Sergio. Фото: firstgear.ua

Автомобіль існує в кількості десяти екземплярів і досі залишається найбільш дорогим сучасним автомобілем Ferrari.

Bugatti Divo – $5 800 000

Bugatti Divo. Фото: firstgear.ua

В основі незвичайної моделі використаний Bugatti Chiron, що в кілька разів дешевший. Але особливий дизайн, більш вишуканий інтер'єр і обмежений 40 екземплярами тираж додали ексклюзивності.

Bugatti Centodieci – $8 900 000

Bugatti Centodieci. Фото: firstgear.ua

Ще один Bugatti, у випадку з яким доопрацювань виявилося навіть більше. Потужність двигуна збільшили на 100 к.с. (до 1600 к.с.). Таких буде лише 10 примірників.

Rolls-Royce Sweptail – $12 800 000

Rolls-Royce Sweptail. Фото: firstgear.ua

Перший автомобіль у списку, який перетнув бар'єр десяти мільйонів. Поки існує в єдиному екземплярі.

Pagani Zonda HP Barchetta – $15 000 000

Pagani Zonda HP Barchetta. Фото: firstgear.ua

Найшвидшу модель Zonda створили в кількості 3 штук.

Bugatti La Voiture Noire – $19 000 000

Bugatti La Voiture Noire. Фото: firstgear.ua

Абсолютний рекордсмен. В основі той же Bugatti Chiron, але завдяки космічному дизайну і єдиному примірнику ціна відповідна.

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