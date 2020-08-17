Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні

В Європі живий ринок вживаних авто дозволяє власникам старих машин продавати їх дуже дешево. У той же час українці готові розлучитися з автомобілем тільки за великі гроші.

Не так давно ми розповідали про найдешевші вживані авто в Німеччині, які в робочому стані можна купити до 200 євро. Ми вирішили дізнатися, скільки коштують такі машини в Україні. І, звісно, здивувалися.

Якщо згадати, що за старий Opel Corsa з пробігом 200 000 км німці просили 120 євро, українська ціна 1600 євро здається досить дивною. При цьому пробіг виявився більше – 300 000 км, а кузов тридверний. Отже, покупець втратить в практичності. За п'ятидверний варіант з пробігом 325 000 км просять 1450 євро.

Opel Corsa за 1600 євро. Фото: auto.ria.com

Ford Fiesta третього покоління в Німеччині можна знайти за 199 євро. Пробіг – 120 000 км. В Україні просять майже 1900 євро за 150 000 км. Є варіант дешевше – 700 євро за 350 000 км пробігу, але автомобіль після ДТП.

Ford Fiesta за 1900 євро. Фото: auto.ria.com

VW Polo за 225 євро – чудова пропозиція! Не біда, що машині 30 років – вона в робочому стані, а гроші просять невеликі. В Україні ця сума перетворюється на 1300 євро за Фольксваген з пробігом 250 000 км. Цікаво, скільки ще він зуміє проїхати?

VW Polo за 1300 євро. Фото: auto.ria.com

Седан VW Passat B3 – дуже популярний автомобіль на ринку старих авто. Німецькі продавці згодні взяти 250 євро за машину з пробігом 236 000 км. В Україні "живі" авто починаються з 1300 євро при пробігу близько 300 000 км. Хоча інші екземпляри коштують дорожче, але проїхали більше.

VW Passat за 1300 євро. Фото: auto.ria.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, стару Audi спробували оживити через 16 років простою просто неба.