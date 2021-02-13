Дешеві машини в Україні, які майже не ламаються: топ моделей

Усіх автомобілістів цікавить придбання надійного транспортного засобу. Важливо, щоб автомобіль рідко ламався, але був недорогим – особливо на вторинному ринку.

AutoOboz розповідає про найнадійніші моделі, які не розорять на ремонті, та й коштують недорого. Як завжди, важливо уважно оглянути машину, коли вибираєте, проте хороший екземпляр сам по собі не принесе проблем.

Toyota Yaris – рекордсмен за позитивними відгуками власників. Машина дуже надійна, особливо якщо поводитися з нею обережно. Хороший вживаний зразок обійдеться в 168 000 грн. За ці гроші пропонують гетчбек 2010 року з пробігом 154 000 км.

Німецький Volkswagen Polo – відомий майже на весь світ автомобіль. У машини хороша репутація зокрема й завдяки надійності. Варто зазначити, що йдеться про гетчбек, а не про седан. За 224 000 грн можна обрати автомобіль 2010 року з пробігом 123 000 км.

Ще один гетчбек – Skoda Fabia – знайомий українцям не гірше за VW Polo. Чеська модель відмінно себе зарекомендувала – її хвалять усі, хто нею коли-небудь володів або володіє досі. Долучитися до щасливчиків можна за 214 000 грн. І це екземпляр у хорошому стані 2014 року з пробігом 92 000 км.

Seat Altea – незвичайний мінівен, який уже зняли з виробництва. Класний дизайн дозволяє машині мати дуже сміливий і досі сучасний вигляд. У той же час модель вийшла практичною і дуже надійною завдяки технологіям Volkswagen. Із пробігом 106 000 км машину можна купити за 168 000 грн.

Міський гетчбек Mazda 2, коли був новим, здавався досить дорогою машиною. Тепер, на вторинному ринку, модель помітно подешевшала. Хороший екземпляр 2010 року з пробігом 131 000 км можна придбати за 167 000 грн. Японський автомобіль не підведе, його відзначають за високу надійність у всьому світі.

Не менш надійний, але більший і, відповідно, дорожчий варіант – Mazda 3. За автомобіль 2016 року із пробігом усього 59 000 км просять 314 000 грн – приблизно удвічі дешевше за новий аналог.

Один із найбільш надійних японських автомобілів, який можна купити в Україні, – Honda Jazz. Компактний, але місткий п'ятидверний гетчбек відмінно себе зарекомендував. Гарне авто 2008 року з пробігом 180 000 км можна обрати за 179 000 грн.

Нагадаємо, OBOZREVATEL уже розповідав про найнадійніші позашляховики, які можна знайти у світі. Ці моделі готові "битися за життя" до кінця й рідко підводять своїх власників.