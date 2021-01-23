Скільки коштують автомобілі українських зірок: Каменських, Білик, Винника та інших

Українські зірки регулярно демонструють своїх "залізних коней" у соцмережах. АвтоОбоз вирішив з'ясувати не тільки персональні автомобільні вподобання, але і їхню вартість.

Ірина Білик: Tesla Model 3

Ірина Білик біля свого подарунка від близького друга. instagram.com/bilyk_iryna

Один із найпопулярніших електромобілів у світі, який дебютував 2020 року. Залежно від модифікації, вартість такого седана у США без урахування державної субсидії становить від $36 490 до $53 490 без додаткових опцій. У Європі така модель коштує дорожче – від 42 900 до 58 490 євро. Українській співачці Tesla Model 3 дістався як подарунок від близького друга з нагоди 30-річчя дружніх взаємин. Цінним презентом Ірина Білик похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

Святослав Вакарчук: BMW і Range Rover

Святослав Вакарчук любить BMW, але їздить на Range Rover obozrevatel.com

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" є давнім шанувальником німецької марки BMW. Ще на зорі своєї кар'єри він став володарем BMW 5 Series. Відтоді вважає за кращі саме баварські машини. За даними його декларації, у колекції музиканта є дві машини цієї марки: седан 528I 2012 р.в. заявленою вартістю 590532 грн та повнопривідне купе 640i xDrive 2018 р.в., вартість якого – 2071257 грн. Крім того, до Дня святого Миколая 2015 року в автопарку Святослава з'явився новенький Range Rover, який сьогодні оцінюється в 3169794 грн. Мабуть, уже тоді співак планував замінити сцену на зал засідань Верховної Ради, а щоб не відрізнятися від своїх майбутніх колег, багато з яких є власниками Range Rover, придбав собі один із позашляховиків британського бренду.

Олег Винник: Mercedes-Benz G-Class

Олег Винник вибрав Mercedes-Benz G-Class за його прохідність на українських дорогах obozrevatel.com

Всенародний улюбленець, співак та композитор Олег Винник, коли жив та працював у Німеччині, волів водити BMW. Повернувшись в Україну, пересів на Mercedes-Benz G-Class. Свій вибір він пояснив поганою якістю українських доріг. На друге покоління (1990-2018) G-Class на вторинному ринку майже не падає ціна. Придбати культовий німецький всюдихід можна за $45-100 тисяч. Є машини дорожчі, але це або дуже ексклюзивні версії з глибоким тюнінгом, або броньовані машини.

Юрій Горбунов та Олексій Потапенко: Range Rover

Олексій Потапенко та Юрій Горбунов віддають перевагу Range Rover. instagram.com/gorbunovyuriy і instagram.com/realpotap

Відомий співак та продюсер Потап, як і актор та ведучий реаліті-шоу "Танці з зірками" Юрій Горбунов, віддає перевагу позашляховику Range Rover. Вартість "британської класики" в Україні стартує з позначки 3 992 477 грн. За топову комплектацію SVAutobiography Dynamic доведеться віддати не менше 6 997 677 грн.

Володимир Дантес: Hyundai Tucson

Володимир Дантес іноді їздить на BMW своєї дружини Наді Дорофєєвої, але сам має скоромний Hyundai Tucson. instagram.com/vladimirdantes

Співак, блогер та телеведучий Володимир Дантес досить скромний у своїх автомобільних уподобаннях. Його в повсякденному житті влаштовує компактний кросовер Hyundai Tucson. На думку Володимира, "він не шикарний, зате дуже зручний". У планах співака змінити машину з ДВС на екологічно чистий електромобіль. Актуальне покоління Tucson у салонах вітчизняних дилерів бренду можна придбати за 676 300 – 979 100 грн, а зовсім скоро в Україні дебютує абсолютно нова генерація моделі, але й ціни, природно, будуть вищі.

Джамала: BMW X5

Сімейне фото на тлі BMW. instagram.com/jamalajaaa

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення 2016" Джамала придбала кросовер BMW X5. Сьогодні на вторинному ринку модель 2016 року випуску коштує приблизно $35-50 тисяч.

Настя Каменських: Mercedes-Benz GLE Coupe

NK, Mercedes-Benz GLE Coupe та домашня улюблениця. instagram.com/kamenskux

Популярна співачка віддає перевагу великим преміальним кросоверам. Тривалий час її можна було побачити за кермом помаранчевого Porsche Cayenne. Віднедавна Настя Каменських замінила його новеньким Mercedes-Benz GLE Coupe чорного кольору. Ця модель дебютувала на українському ринку 2020 року. Вартість у офіційного дилера – від 2 318 000 до 4 283 983 грн без додаткових опцій.

Оксана Марченко: Bentley, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Range Rover і Toyota

Оксана Марченко в одному зі своїх Mercedes-Benz. instagram.com/oksana.marchenko.official

Найсолідніший автопарк серед зірок шоу-бізнесу належить відомій телеведучій Оксані Марченко. На її тлі решта української "богеми" мають вигляд "дітей лейтенанта Шмідта". У власності пані Марченко, якщо вірити декларації її чоловіка, – 11 автомобілів: 5 Mercedes-Benz, 2 Range Rover, Bentley Continental GT, Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser 200 та BMW X5. Найновішим придбанням є кросовер BMW X5. Його вартість залежно від версії – від 2 183 008 до 3 540 568 грн. без урахування додаткових опцій, які можуть збільшити "цінник" удвічі.

Дмитро Монатік та Ектор Хіменос-Браво: Jaguar I-Pace

Дмитро Монатік у захваті від електрокара Jaguar. instagram.com/monatik_official

Тривалий час співак, танцівник і композитор Дмитро Монатік володів досить скромною версією Mercedes-Benz C-Class. Але віднедавна його фаворитом став електричний кросовер Jaguar I-Pace.

Ектор Хіменес-Браво голосує за електрику. instagram.com/hectorjimenezbravo

Ще одним фаном електромобіля Jaguar став ведучий реаліті-шоу Ектор Хіменес-Браво. "Найкращий електрокар року: тепер я витрачаю в 4 рази менше грошей на поїздки, заряджаю вдома або на одній із тисяч станцій, а головне – не забруднюю довкілля, що і вам раджу! Jaguar I-PACE – найкраще рішення в моєму житті!", – коментує знаменитий майстер-шеф.

Орієнтовна вартість електрокара в Україні починається з позначки 2 359 082 грн, але, як ви розумієте, реальний автомобіль коштуватиме дорожче.

Злата Огнєвіч: Hyundai Grandeur / Azera

Злата Огнєвіч вибрала преміальний седан Hyundai. instagram.com/zlata.ognevich

Співачка вибрала преміальний седан Hyundai Azera/Grandeur п'ятого покоління (2012-2017). Модель була вперше представлена на автошоу в Лос-Анджелесі 2011 року, а продажі стартували на рік пізніше. Автомобіль пропонувався з 4- та 6-циліндровими моторами, у парі з яким працював 6-ступінчастий "автомат". Модель відрізняється багатою базовою комплектацією та високим рівнем комфорту поїздки. Вартість на вторинному ринку коливається в діапазоні $15–26 тисяч.

Катя Осадча: Jaguar XJ

Катя Осадча та її Jaguar. instagram.com/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча їздить на Jaguar. 2019 року вона стала щасливою власницею седана Jaguar XJ. На момент покупки автомобіль оцінювався в 2 300 000 грн. Флагман модельного ряду більше не виробляється, а йому на зміну готують електромобіль. На вторинному ринку четверте покоління XJ (2010-2019) оцінюється в діапазоні $ 21-38 тисяч.

Олександр Педан: Volvo XC 60

Олександр Педан поміняв BMW на кросовер Volvo XC60. instagram.com/pedanos

Комік і телеведучий Олександр Педан довгий час був фанатом BMW: їздив спочатку на 118i, а потім на кросовері Х1. З народженням сина Олександр "зрадив" баварський бренд зі шведським Volvo. Він придбав XC60 першого покоління (2008-2017). Сьогодні на ринку старих автомобілів вартість кросовера оцінюється в $14-30 тисяч.

Андрій Хливнюк: Volvo XC 90

Вокаліст гурту "Бумбокс" вибрав Volvo XC90 за надійність і безпеку obozrevatel.com

Вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк віддає перевагу великому, надійному та безпечному Volvo XC90 2011 року. Перше покоління позашляховика випускалося з 2002 до 2014 включно. Серед його власників був скандально відомий британський журналіст та телеведучий Джеремі Кларксон, у якого у різні роки було три таких XC90. На вторинному ринку в Україні придбати Volvo XC90 першої генерації можна за ціною близько $ 10–25 тисяч в залежності від пробігу та стану.

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