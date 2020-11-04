Скільки коштують автомобілі в Україні, яких краще уникати

Прийнято вважати, що німецькі автомобілі дуже надійні. У цьому є частка правди, але винятків світ бачив чимало. Скільки коштують в Україні найбільш ненадійні моделі з Німеччини?

АвтоОбоз зібрав найяскравіші приклади. До того ж ціни на них "кусаються". Зазвичай це дорогі престижні автомобілі, в яких встановлені потужні двигуни і складна електроніка, що часто і слугує причиною численних поломок.

Audi R8

Німецький середньомоторний суперкар з'явився понад десять років тому. Найдешевший автомобіль на ринку вживаних машин в Україні коштує $40 000 (1 147 000 грн). Дорого, але за цю ціну можна придбати седан середнього класу! Зі свого боку Audi R8 швидша, розкішніша та набагато крутіша. Примірник 2007 року (перший рік виробництва моделі) подолав 68 000 км. З технічного погляду в цій моделі не так багато проблем. Ймовірніше, все досить стандартно для екзотичного суперкара: примхливе і дороге обслуговування, вимоглива до якості пального система, рідкісні запчастини.

Audi R8 auto.ria

BMW 1 Series

У першому поколінні задньопривідний гетчбек BMW гольф-класу виділявся на тлі суперників нескромно ціною й видатними їздовими характеристиками, хоча багатьом програвав у практичності. Головні недоліки – доволі дороге обслуговування, проблемна електроніка і не дуже надійні турбіни бензинових моторів. Найдоступніший екземпляр в Україні оцінили в $5800 (166 000 грн). Гетчбек 2005 року проїхав 188 000 км.

BMW 1 Series auto.ria

BMW 7 Series

Представницькі німецькі седани початку XXI століття – не найкраще придбання зі світу надійності. BMW Е65 цілком перебуває в межах цього жанру. Дійсно розкішний автомобіль ознаменував динамічний вхід баварського бренду в нове століття за допомогою складних технологій, які сьогодні майже не працюють. Як результат, на вторинному ринку багато недорогих пропозицій. Варто враховувати, що новому власникові будуть потрібні практично необмежені кошти, щоб "оживити" всю електроніку. На нашому ринку ціни стартують від $5500 (158 000 грн).

BMW 7 Series auto.ria

BMW 3 Series

Седан BMW E90 загалом є досить надійним автомобілем. До того ж він потужний, якісний і дуже приємний у керуванні. Але все залежить від вибору силової установки. Наприклад, двигун модифікації 335i здатний подарувати проблеми з турбіною. В Україні за Е90 просять від $7000 (201 000 грн).

BMW 3 Series auto.ria

BMW M5

Тут питання схожі на ті, що висуваються до Audi R8, – примхливе й дороге обслуговування, вимоглива до якості палива система, рідкісні запчастини... Хоча ця М5 на перший погляд здається звичайною Е60, насправді є суперкаром із потужним 500-сильним двигуном V10 під капотом. У конкретному випадку ситуація ускладнюється недовговічною КПП. Автомобіль для ентузіастів! За вживані екземпляри просять від $18 500 (530 000 грн).

BMW M5 auto.ria

Mercedes CLA

Одна з найбільш доступних моделей Mercedes. Автомобіль побудовано на платформі передньопривідного гетчбека A-class, але має більш стильний кузов "чотиридверного купе". Характерні проблеми з електронікою. В Україні – від $16 500 (473 000 грн).

Mercedes CLA auto.ria

Mercedes S-clаss

Ще один розкішний німецький седан із початку століття. Отже, і проблеми будуть знайомі. У конкретному випадку йдеться про електронне обладнання, через яке виходить із ладу пневматична підвіска. Ціни починаються від $4 500 (129 000 грн).

Mercedes S-clаss auto.ria

Mercedes ML

Великий преміальний кросовер Mercedes свого часу також відзначився просунутою, але проблемною електронікою. Проте модель другого покоління все одно знайшла величезну популярність на ринку. Як наслідок, на вторинному ринку є пропозиції від $9 400 (269 000 грн).

Mercedes ML auto.ria

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про найдешевші іномарки на вторинному ринку в Україні, які можна купити за ціною "євроблях". За машини просять від $550!