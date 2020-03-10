Скільки коштували автомобілі СРСР у порівнянні з іномарками

Останнім часом в мережі проявляється великий інтерес до теми радянських автомобілів. Особливо що стосується їхніх цін.
Нещодавно OBOZREVATEL порахував, скільки б коштували автомобілі СРСР на нинішні гроші, а тепер сайт TopGir, надихнувшись нашим матеріалом, провів не менш цікавий аналіз – порівняння вартості радянських автомобілів та західних "аналогів".
Журналісти визначили, який транспорт на Заході можна було купити, скажімо, за ціну Запорожця в СРСР. За основу був узятий 1970 рік, коли курс долара до радянського рубля становив (офіційно) 1: 0,83 (таким чином, вартість кожного радянського авто була перерахована з рублів на долари). А в якості прикладів були взяті моделі, які активно продавалися в той час в СРСР, США і Європі.
В цілому, вийшли наступні результати:
ЗАЗ-966 vs Ford Mustang
ЗАЗ-966
topgir.com.ua
Ford Mustang
topgir.com.ua
"Запорожець" коштував в 1970-му році 3000 рублів, що еквівалентно 3614 доларам. Для порівняння, за 3526 доларів американці могли купити Ford Mustang, причому в ексклюзивному виконанні Mach 1.
Москвич vs Jaguar E-Type
Москвич-408
topgir.com.ua
Jaguar E-Type
topgir.com.ua
Москвич-408 1970 року: 4936 рублів (5946 доларів)
Jaguar E-Type: 2097 фунтів стерлінгів (5920 доларів)
Копійка vs Chevrolet Corvette
ВАЗ-2101
topgir.com.ua
Chevrolet Corvette Stingray
topgir.com.ua
ВАЗ-2101: 5620 рублів (6771 доларів)
Chevrolet Corvette Stingray в топової комплектації: 6650 доларів
Волга і Mercedes-Benz S-Class
ГАЗ-24
topgir.com.ua
Mercedes-Benz S-Class
topgir.com.ua
ГАЗ-24: 9200 рублів (11 085 доларів)
Mercedes-Benz S-Class (280 SEL) 41 800 німецьких марок (11 330 доларів)
Мотоцикл з коляскою vs MINI
Мотоцикл Урал
topgir.com.ua
MINI Cooper
topgir.com.ua
Мотоцикл Урал 1250 рублів (1505 доларів)
MINI Cooper: 537 фунтів стерлінгів (одна тисяча двісті вісімдесят вісім доларів).
Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в гаражі серед мотлоху знайшли авто за 100 000 доларів.
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