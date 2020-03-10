Скільки коштували автомобілі СРСР у порівнянні з іномарками

Останнім часом в мережі проявляється великий інтерес до теми радянських автомобілів. Особливо що стосується їхніх цін.

Нещодавно OBOZREVATEL порахував, скільки б коштували автомобілі СРСР на нинішні гроші, а тепер сайт TopGir, надихнувшись нашим матеріалом, провів не менш цікавий аналіз – порівняння вартості радянських автомобілів та західних "аналогів".

Журналісти визначили, який транспорт на Заході можна було купити, скажімо, за ціну Запорожця в СРСР. За основу був узятий 1970 рік, коли курс долара до радянського рубля становив (офіційно) 1: 0,83 (таким чином, вартість кожного радянського авто була перерахована з рублів на долари). А в якості прикладів були взяті моделі, які активно продавалися в той час в СРСР, США і Європі.

В цілому, вийшли наступні результати:

ЗАЗ-966 vs Ford Mustang

ЗАЗ-966 topgir.com.ua

Ford Mustang topgir.com.ua

"Запорожець" коштував в 1970-му році 3000 рублів, що еквівалентно 3614 доларам. Для порівняння, за 3526 доларів американці могли купити Ford Mustang, причому в ексклюзивному виконанні Mach 1.

Москвич vs Jaguar E-Type

Москвич-408 topgir.com.ua

Jaguar E-Type topgir.com.ua

Москвич-408 1970 року: 4936 рублів (5946 доларів)

Jaguar E-Type: 2097 фунтів стерлінгів (5920 доларів)

Копійка vs Chevrolet Corvette

ВАЗ-2101 topgir.com.ua

Chevrolet Corvette Stingray topgir.com.ua

ВАЗ-2101: 5620 рублів (6771 доларів)

Chevrolet Corvette Stingray в топової комплектації: 6650 доларів

Волга і Mercedes-Benz S-Class

ГАЗ-24 topgir.com.ua

Mercedes-Benz S-Class topgir.com.ua

ГАЗ-24: 9200 рублів (11 085 доларів)

Mercedes-Benz S-Class (280 SEL) 41 800 німецьких марок (11 330 доларів)

Мотоцикл з коляскою vs MINI

Мотоцикл Урал topgir.com.ua

MINI Cooper topgir.com.ua

Мотоцикл Урал 1250 рублів (1505 доларів)

MINI Cooper: 537 фунтів стерлінгів (одна тисяча двісті вісімдесят вісім доларів).

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в гаражі серед мотлоху знайшли авто за 100 000 доларів.

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