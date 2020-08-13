Скільки автомобілів виготовили в Україні – статистика

У липні 2020 року на українських заводах із виробництва автомобілів склали 236 транспортних засобів. Ця цифра на 62% відстає від липня 2019 року.

За даними "Укравтопром", у секторі легкових автомобілів 100% транспортних засобів припали на завод "Єврокар", який займається великовузловим складанням машин Skoda. Підприємство виробило 172 авто, що на 68% менше від торішнього липня.

У секторі комерційної техніки виробництво впало на 84% – до 4 одиниць. Зростання зафіксоване у виготовленні автобусів – на 11% за 60 складаних транспортних засобів.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про зниження попиту на електромобілі в Україні.