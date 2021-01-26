Скільки авто було в СРСР та сьогодні на 1000 осіб – інфографіка

Сергій Іванов Новини 04:00, 26.01.2021

За даними, опублікованими у АіФ, після розвалу СРСР динаміка зростання кількості авто на 1000 жителів сильно відрізняється від того, що було у республіках Радянського Союзу до "параду суверенітетів".

Як змінився добробут жителів колишнього Радянського Союзу через 30 років після падіння "Імперії зла" добре видно з інфографіки.

Кількість автомобілів на 1000 жителів у СРСР та сьогодні
twitter.com/aifonline

До речі, найбільш розтиражованим легковим автомобілем у СРСР був ВАЗ-2101. Легендарна "Копійка" стала не тільки наймасовішою моделлю ВАЗа, але й усього радянського автопрому. Автомобіль протримався на конвеєрі з 1970-го до 1988 року. За цей час було вироблено 4846900 ВАЗ-2101 та його модифікацій.

Легендарна "Копійка" стала не тільки наймасовішою моделлю ВАЗа, але й усього радянського автопрому
lada.ru

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у продажу з'явився урядовий лімузин ЗІЛ за пів мільйона доларів, а також на яких автомобілях їздив Володимир Висоцький.

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