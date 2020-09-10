Система автофіксації порушень ПДР в Україні не навчилася штрафувати "євробляхи"

Система автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні так і не навчилася штрафувати "євробляхи". Камери фіксують порушення, але надіслати штраф неможливо.

За інформацією MC.today, у МВС говорять про те, що система автофіксації порушень ПДР не здатна штрафувати водіїв авто на іноземній реєстрації. Це пов'язано з тим, що в законодавстві відсутні відповідні норми для регламентації такого процесу.

При цьому порушник, який є власником "євробляхи", може вільно продовжувати пересуватися територією України з неоплаченими штрафами, які просто нема куди надіслати. За словами першого заступника керівника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, неоплачені штрафи побачать лише прикордонники, які можуть заборонити в'їзд на територію України до сплати штрафу.

Система автоматичної фіксації порушень ПДР не здатна працювати з авто на закордонній реєстрації. Фото: tsn.ua

У МВС головною перешкодою для створення робочої системи штрафів за порушення ПДР для власників авто на іноземній реєстрації називають потребу численних узгоджень між різними відомствами.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про алгоритм постановки на облік в Україні автомобіля на іноземній реєстрації.