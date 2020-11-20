Система автофіксації порушень ПДР початку "відловлювати" авто на іноземній реєстрації

Камери контролю швидкості на дорогах України почали розпізнавати машини з іноземною реєстрацією. Відтепер власники "евроблях" не зможуть уникнути покарання за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомив у своєму Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, новий функціонал камер запрацював 19 листопада. Його впровадження стало можливим завдяки співпраці з Держприкордонслужбою. Тепер, коли авто на іноземній реєстрації заїжджає на територію України, прикордонники вносять до бази даних номер автомобіля і інформацію про людину (ПІБ), яка знаходиться за кермом. І якщо водій перевищив швидкість на цьому авто, система автоматично знаходить автомобіліста, завдяки чому поліцейські можуть скласти протокол за порушення ПДР.

Камери контролю швидкості тепер можуть ловити "евробляхи" Скриншот публікації

За словами Геращенко, якщо власник "евробляхи" відмовиться сплатити штраф, то на нього чекає стягнення через арешт майна або банківських рахунків. Якщо ж за кермом машини знаходився іноземець, то йому в разі відмови загрожує заборона на в'їзд в Україну при виїзді з країни (громадянину іншої країни штраф пропонується оплатити на кордоні).

Заступник міністра зазначив, що система автофіксації вже зафіксувала кілька порушень власникам авто на іноземній реєстрації. Так, перші штрафи за перевищення отримали громадяни Білорусі та Молдови. Перший з них перевищив швидкість на 38 км/год, другий – на 24 км/год.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що камери контролю швидкості більше не будуть турбувати водіїв BMW. Машини цієї марки отримали вбудований антирадар.