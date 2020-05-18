Сімейство Porsche 911 поповнилося версією Targa

У сімействі легендарного Porsche 911 чергове поповнення – до вже наявних модифікацій додали версію з кузовом Targa.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

Нагадаємо, що вперше автомобіль з потужною середньої стійкою і знімним м'яким дахом дебютувало в 1965 році. Тоді тканинний тент необхідно було складати вручну. Сьогодні конструкція повністю автоматизована, а процес трансформації займає всього 19 секунд. Правда, для цього, на відміну від кабріолета, необхiдно зупинитися. Крім того, ще буде потрібно невеликий простір за машиною, щоб механізм приводу міг зрушити назад.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

Краса, як відомо, вимагає жертв. Несуча конструкція зі сталі та алюмінію посилена, що призвело до збільшення маси машини в порівнянні з купе на 110 кг.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

Новий Porsche 911 Targa в базовій комплектації оснащується повним приводом і 3-літровим турбомотором. Targa 4 має потужність 385 к.с. (+15 к.с.), а Targa 4S має в своєму арсеналі 450 сил (+30 к.с.). У першому випадку в парі з потужним мотором працює 8-ступінчаста роботизована КП PDK, а для Targa 4S можна буде замовити опційну 7-ступінчасту "механіку".

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

На розгін до першої "сотні" Targa 4 витрачає 4,4 с, а у версії 4S цей процес займає 3,8 с. Максимальна швидкість досягає 289 і 304 км/год відповідно.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

З цікавих опцій – двоколірний інтер'єр 930 Leather Package, розроблений підрозділом Porsche Exclusive Manufaktur. Передбачено чотири колірні комбінації за мотивами класичного Porsche 911 Turbo 1975 року.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

Вартість Porsche 911 Targa в Німеччині з урахуванням місцевих податків стартує з позначки 128 486 євро за 911 Targa 4 і від 143 956 євро за 911 Targa 4S.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США виявили цікаву колекцію Porsche.