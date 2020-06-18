Сімейство Mercedes-Benz E-Class поповнили потужними версіями

У сімействі рестайлінгового Mercedes-Benz E-Class чергове поповнення. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Після дебюту седана і універсала на початку року, а також недавньої прем'єри купе і кабріолета, свої спортивні версії підготували майстри з Аффальтербаха.

2021 Mercdes-AMG E 63 media.daimler.com

Оновлені Mercedes-AMG E 63 відрізняються іншою радіаторною решіткою з вертикальними планками, іншими бамперами, бічними спідницями, додатковими аеродинамічними елементами, а також хромованим або карбоновим (опція) молдингом, що з'єднує задні ліхтарі.

2021 Mercdes-AMG E 63 media.daimler.com

Крім того, колісні арки розширили на 27 мм, а опціональний пакет AMG Night дозволить замінити хромований декор на чорний глянець. Доповнюють картину елегантні диски оригінального дизайну на 19 або 20 дюймів (для E 63 S).

2021 Mercdes-AMG E 63 media.daimler.com

Але найголовніша відмінність ховається під капотом. Для новинок підготували потужні турбовані двигуни V8, віддача яких в базовій версії становить 571 к.с. і 750 Нм, а у версії S – 612 к.с. і 850 Нм. У парі з цими моторами працює 9-ступінчаста роботизована коробка передач AMG Speedshift MCT 9G, а реалізувати потенціал силового агрегату допомагає повноприводна трансмісія AMG Performance 4MATIC +.

2021 Mercdes-AMG E 63 media.daimler.com

Залежно від версії седан розганяється до першої сотні за 3,5/3,4 с, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250/300 км/год. Універсалу на спринт 0-100 км/год потрібно відповідно 3,6/3,5 с, а "максималка" досягає 250/290 км/год.

2021 Mercdes-AMG E 63 media.daimler.com

У салоні з'явилися вже знайомі по інших моделях сімейства оснащення здвоєні дисплеї діагоналлю 10,25 або 12,25 дюймів (для E 63 S). Від звичайних версій дисплеї відрізняються власної графікою.

2021 Mercdes-AMG E 63 media.daimler.com

В інтер'єрі застосовані вставки з карбону і полірованого алюмінію. Для обробки салону використовується комбінована шкіра і контрастна строчка. Анатомічні "ковші" отримали значну бічну підтримку.

2021 Mercdes-AMG E 63 media.daimler.com

У салонах офіційних дилерів в Європі новинки з'являться в другому півріччі, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

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