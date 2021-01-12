Сімейство компактних кросоверів Hyundai готується до поповнення

Корейська компанія Hyundai показала офіційні ілюстрації та відео тестового прототипу спортивної модифікації кросовера Kona N.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Спортивна модифікація Kona N стане четвертим представником сімейства N компанії Hyundai та першим кросовером, який адресований любителям активного драйву (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спортивна модифікація Kona N поповнить сімейство "заряджених" моделей марки hyundai-n.com

Раніше компанія вже вивела на ринок легкові моделі i20 N, i30 N та Veloster N. За своїми технічними компонентами Kona N буде багато в чому уніфікована з гетчбеком i30 N. Від нього новинка успадкує 2-літровий 4-циліндровий бензиновий мотор із турбонаддувом, яка залежно від програмного забезпечення розвиває 250 або 280 сил. Реалізувати потенціал потужного мотора дозволить 6-ступенева "механіка" або нова 8-ступенева роботизована коробка передач N DCT із двома зчепленнями.

Презентація спорт-кросу очікується у найближчі кілька тижнів hyundai-n.com

Автомобіль отримає інші бампера зі збільшеними повітрозабірниками та власний аеродинамічний обвіс hyundai-n.com

Ззаду видно великі патрубки вихлопної системи, імплантовані у задній дифузор та великий спойлер hyundai-n.com

Незважаючи на маскування, на ілюстраціях можна побачити основні відмінності новинки від звичайної Kona. Зокрема, автомобіль отримає інші бампера з додатковими аеродинамічними елементами та збільшеними повітрозабірниками, великі патрубки вихлопної системи, гальмівні супорти червоного кольору та великий спойлер на двері багажника.

У сімействі Kona новинка займе місце на сходинку вище від версії Kona N-Line, яка має у своєму арсеналі 1,6-літрову "турбочетвірку" потужністю 198 к.с. Презентація спорт-кросу очікується у найближчі кілька тижнів.

Як повідомляв раніше, компанія Kia провела масштабну презентацію свого нового логотоіпа, а їхні колеги з компанії Hyundai святкують перемогу моделі Elantra в конкурсі "Автомобіль року" в США.