Сімейство компактних кросоверів Hyundai готується до поповнення

Сергій Іванов Новини 14:05, 12.01.2021 Оновлено: 15:20, 12.01.2021

Корейська компанія Hyundai показала офіційні ілюстрації та відео тестового прототипу спортивної модифікації кросовера Kona N.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Спортивна модифікація Kona N стане четвертим представником сімейства N компанії Hyundai та першим кросовером, який адресований любителям активного драйву (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спортивна модифікація Kona N поповнить сімейство "заряджених" моделей марки
hyundai-n.com

Раніше компанія вже вивела на ринок легкові моделі i20 N, i30 N та Veloster N. За своїми технічними компонентами Kona N буде багато в чому уніфікована з гетчбеком i30 N. Від нього новинка успадкує 2-літровий 4-циліндровий бензиновий мотор із турбонаддувом, яка залежно від програмного забезпечення розвиває 250 або 280 сил. Реалізувати потенціал потужного мотора дозволить 6-ступенева "механіка" або нова 8-ступенева роботизована коробка передач N DCT із двома зчепленнями.

Презентація спорт-кросу очікується у найближчі кілька тижнів
hyundai-n.com
Автомобіль отримає інші бампера зі збільшеними повітрозабірниками та власний аеродинамічний обвіс
hyundai-n.com
Ззаду видно великі патрубки вихлопної системи, імплантовані у задній дифузор та великий спойлер
hyundai-n.com

Незважаючи на маскування, на ілюстраціях можна побачити основні відмінності новинки від звичайної Kona. Зокрема, автомобіль отримає інші бампера з додатковими аеродинамічними елементами та збільшеними повітрозабірниками, великі патрубки вихлопної системи, гальмівні супорти червоного кольору та великий спойлер на двері багажника.

У сімействі Kona новинка займе місце на сходинку вище від версії Kona N-Line, яка має у своєму арсеналі 1,6-літрову "турбочетвірку" потужністю 198 к.с. Презентація спорт-кросу очікується у найближчі кілька тижнів.

Як повідомляв раніше, компанія Kia провела масштабну презентацію свого нового логотоіпа, а їхні колеги з компанії Hyundai святкують перемогу моделі Elantra в конкурсі "Автомобіль року" в США.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Відсторонена глава делегації України в ПАРЄ Ясько звинуватила "слуг" у корупції та схилянні перед Росією

Зеленський вирішив довести собі і українцям, що локдаун працює: що доручив Кабміну

Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

Уже в лютому в Україні знову підвищать ціни на газ: що можуть змінити і як платити на 40% менше

Філарет виступив проти закриття церков на карантин і знову пов'язав одностатеві шлюби і пандемію