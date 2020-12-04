Сімейство Audi Q3 поповнилося гібрида

Німецька компанія Audi продовжує розвивати електричне напрямок. На цей раз під приціли інженерів компанії потрапив кросовер Q3, який забезпечили гібридною силовою установкою.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Гібридну версію отримає як звичайний кросовер, так і його купеобразного версія Q3 Sportback. Обидві новинки побудовані на глобальній платформі MQB.

Гібридну версію Q3 45 TFSI e отримає як звичайний кросовер, так і його купеобразного версія Q3 Sportback. audi-mediacenter.com

Гібридна силова установка складається з бензинового турбированного мотора з 4-ма циліндрами. Вона розвиває потужність 150 к.с., а обертовий момент досягає 250 Нм. Електричний двигун має потужність 116 к.с., а момент становить 330 Нм. Сумарна потужність цього тандему досягає 245 л.с., а момент в 400 Нм відправляється до передніх ведучих коліс за допомогою 6-ступінчастої "робота" S tronic з двома зчепленнями. Живлення для електромотора забезпечує батарея ємністю 13 кВтг. Вона розташовується під заднім диваном і має рідинне охолодження.

Швидкість на електротязі обмежена 140 км/год, а запас ходу по циклу WLTP становить 50 км. audi-mediacenter.com

На спринт 0-100 км/год кросовер витрачає 7,3 с, максимальна швидкість досягає 209 км/год. Виключно на електротязі автомобіль здатний розігнатися до 140 км/год, а запас ходу по циклу WLTP становить 50 км.

Зовні впізнати Audi Q3 45 TFSI e можна по додатковому люка на лівому передньому крилі для зарядного пристрою, а також відповідним "шильдикам". В салоні про електричної складової свідчить нова графіка віртуальної панелі: замість показань тахометра на неї виводяться дані про рівень заряду батареї і інші параметри, що дозволяють контролювати гібридну силову установку.

Про електричної складової автомобіля свідчить нова графіка віртуальної панелі: замість показань тахометра на неї виводяться дані про рівень заряду батареї і інші параметри audi-mediacenter.com

Audi Q3 45 TFSI e та аналогічна версія Sportback очікується у європейських дилерів навесні, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi має намір представити електричні кросовери, а недавно поповнила лінійку топовим SQ5 Sportback.