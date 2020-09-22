Сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто

Віталій Сазонов Новини 09:32, 22.09.2020

Подружжя з Нідерландів зробили незвичайний гараж для своїх двох автомобілів – Jaguar XJS іJaguar XJ. Вони побажали, щоб машини були постійно в зоні уваги людей і замовили у архітекторів проект розроблення індивідуального "житла" для "залізних коней".

Як пише Robb Report, ідея сімейної пари полягала в тому, щоб для автомобілів зробили безпечний гараж, який одночасно з цим служив би виставковим залом. З вулиці машинами б мали милуватися перехожі, а з боку двору – самі власники.

Незвичайний гараж для Jaguar.
Фото: robbreport.com

У підсумку, архітектори зробили гараж з трикутним асиметричним дахом і панорамними вікнами з двох сторін. Усередині встановили електричний підйомник, за допомогою якого можна піднімати автомобіль. У гаражі поміщається одна машина – це було зроблено для того, щоб чоловік і жінка по черзі могли виставляти на огляд свої улюблені "Ягуари".

Незвичайний гараж для Jaguar.
Фото: robbreport.com
Незвичайний гараж для Jaguar.
Фото: robbreport.com

Також в приміщенні є прибудова – її можна використовувати в якості зони відпочинку або кабінету.

Незвичайний гараж для Jaguar.
Фото: robbreport.com
Незвичайний гараж для Jaguar.
Фото: robbreport.com
Незвичайний гараж для Jaguar.
Фото: robbreport.com
Незвичайний гараж для Jaguar.
Фото: robbreport.com
Незвичайний гараж для Jaguar.
Фото: robbreport.com

Ще одна цікава деталь – стулки вікон гаража зроблені у вигляді решітки радіатора з логотипом марки Jaguar.

Незвичайний гараж для Jaguar.
Фото: robbreport.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили рідкісний Porsche, який простояв покинутим чверть століття.

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