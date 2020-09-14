Штраф за тонування стекол авто: в яких випадках можна не платити

Багато українських автомобілістів полюбляє тонувати свої автомобілі, однак не у всіх випадках ця операція є законною. Втім, навіть якщо поліція все ж таки виписала штраф за затемнення скла, він також не завжди є правомірним.

У тонкощах цього питання розбирався OBOZREVATEL.

Чи можна взагалі тонувати авто?

Згідно з п. 31.4.7 ПДР України, експлуатувати автомобіль із тонуванням, яке обмежує оглядовість із місця водія і погіршує прозорість скла, заборонено. Однак є винятки. Наприклад, допускається тонування лобового скла зі світлопропусканням не менш ніж 75%, а також бічних і задніх стекол зі світлопропусканням не менш ніж 70% (п.п. 2.2.4 ДСТУ 5727-88).

Тобто, як бачимо, тонування дозволено, але є певні обмеження.

В яких випадках загрожує штраф?

У тому разі, коли тонування перевищує вищевказані показники. Однак штраф буде дійсний в тому разі, якщо поліція зробить виміри за допомогою спеціального пристрою, вимірювача світлового коефіцієнта пропускання скла – тауметра. Якщо ж порушення фіксується правоохоронцями на око, штраф вважається незаконним.

Який передбачений штраф за тонування?

Розмір штрафу за відповідне порушення становить 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУпАП). Якщо водій не усуває невідповідність і його ловлять удруге, йому загрожує позбавлення прав строком від 3-х до 6-ти місяців або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб (ч. 4 ст. 121 КпАП).

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