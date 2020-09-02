Штраф за неввімкнену "аварійку": коли можна не платити

Автомобілісти нерідко стикаються із ситуацією, коли при зупинці поліцією не вмикають "аварійку" і несподівано отримують штраф за дане порушення. Однак на ділі цей штраф є незаконним.

Чому, розбирався OBOZREVATEL.

Річ у тім, що при зупинці поліцією водій дійсно зобов'язаний включити аварійний сигнал (п.п.9.9 ПДР). І якщо це правило не дотримується, патрульні часто виписують штраф (425 грн), посилаючись на ч.2 ст.122 КУпАП (дана норма передбачає адмінвідповідальність за користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку). Причому це один з найбільш частих штрафів серед українських автомобілістів – в рік його виписують по кілька тисяч.

Однак штраф такий не можна вважати правомірним. Згідно п.п.9.1.ґ ПДР України, аварійна світлова сигналізація вважається попереджувальним сигналом при початок руху або при зміні його напрямку, тоді як зупинка на вимогу правоохоронців не відноситься до початку руху або зміні його напряму.

Підсумуємо: коли поліція зупиняє водія, "аварійку" включати потрібно, однак якщо цього не буде зроблено, поліція не має права виписувати штраф. Але якщо це все ж станеться, штраф можна буде легко оскаржити в суді.

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