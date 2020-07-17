Штраф і в'язниця: за шахрайство чоловік продасть свої авто

Стас Сіділєв Новини 14:20, 17.07.2020

Американця Райана Шерідана звинуватили в шахрайстві з медичними страховками. Тепер чоловік сяде у в'язницю, виплатить близько $24,5 мільйонів і продасть унікальну колекцію авто.

Якщо точніше, Шерідана засудили до семи з половиною років ув'язнення, а штраф становить $24 479 939. Для того, щоб зібрати таку суму, майно злочинця будуть розпродавати. З цієї нагоди на продаж виставлять три унікальні автомобілі з колекції шахрая.

Йдеться про DeLorean 1981 року, універсал Cadaillac 1959 року та навіть Бетмобіль. Неважко помітити очевидний зв'язок з кінофільмами: "Назад в майбутнє", "Мисливці за привидами" і власне "Бетмен".

У колекції Райана Шерідана є автомобіль Бетмена.
Фото: drom.ru
Бетмобіль виглядає круто, хоч і несправжній.
Фото: drom.ru

Але всі транспортні засоби є копіями, а не оригінальними учасниками знімального процесу. Проте, автомобілі виконані дуже добре і виглядають достовірно. Тепер для них знайдуть нових власників.

DeLorean DMC-12 – в будь-якому вигляді унікальний автомобіль.
Фото: drom.ru
Така ж машина знімалася у фільмі "Назад в майбутнє".
Фото: drom.ru

Звісно, на продажі цих незвичайних машин не вдасться зібрати навіть одного мільйона доларів – загальна сума від продажів навряд чи перевищить і $100 000. Проте, виручені кошти підсумують з іншими грошима, отриманими від продажу майна Райана Шерідана.

На такому автомобілі в кіно полювали за привидами.
Фото: drom.ru
Старий універсал Cadillac – мабуть, найцікавіший представник колекції.
Фото: drom.ru

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, колекцію автомобілів СРСР сумнівної якості вирішили продати за $100 000.

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