Штраф 170 000 грн за нерозмитнене авто: в якому випадку можна не платити

Штраф за їзду на нерозмитненому авто у розмірі 170 000 грн потрібно платити не завжди. Зокрема, його можна оскаржити в тому випадку, якщо машина була ввезена до 22 серпня 2019 року.

Як пише "Дорожній Адвокат", останнім часом митники часто виписують максимальний штраф за порушення правил транзиту і тимчасового ввезення – 170 000 грн. При цьому суди стають на бік митної служби – тільки у вересні було винесено кілька десятків рішень не на користь власників нерозмитнених авто. Однак таке покарання може бути застосовано лише до власників тих авто, які були ввезені лише після 22.08.2019.

А все тому, що саме 22 серпня минулого року вступили в силу норми статей 470 і 481 Митного кодексу (транзит і тимчасове ввезення) про підвищення штрафів в розмірі до 170 000 грн. До настання цієї дати була передбачена більш м'яка відповідальність – штраф у розмірі 8500 грн. або 17 000 грн.

До того ж, ст.58 Конституції гарантує, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, якщо порушення митних режимів транзиту або тимчасового ввезення скоєно до вищевказаної дати, до суду варто подати заяву з обґрунтуванням принципу незворотності дії закону в часі. "На жаль, досить часто суди нехтують зазначеними нормами, і трактують їх на свій розсуд, а тому потрібно використовувати всі юридично можливі способи захисту аж до апеляційного оскарження", – підкреслили в організації.

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