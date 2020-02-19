Схожий на Запорожець: на продаж виставили рідкісний автомобіль за $4000

На аукціон виставили рідкісний Plymouth Valiant Convertible 1965 року. Крім елегантного кузова і улюбленого багатьма американського стилю, б/у авто примітно схожістю з Запорожцем.

Як з'ясував OBOZREVATEL, в 2015 році ця машина пройшла реставрацію і отримала певні модифікації. До них відносяться нові обробка й прилади в салоні, аудіосистема, компоненти силової установки, поліпшені гальма і навіть кермо з логотипом Audi.

Plymouth продають за 4000 доларів bringatrailer.com

Стан авто можна назвати хорошим, однак кабріолет Плімут ще потребує деяких доопрацювань. Нам же цікаво відзначити, що в дизайні спостерігається схожість з добре знайомим нам ЗАЗ-966.

Автомобіль необхідно привести в ідеальний стан bringatrailer.com

Зверніть увагу на характерний перехід від передніх круглих фар до крил, плаский ніс і впізнавану виштамповку, яка тягнеться вздовж кузова. Звісно, Plymouth Valiant Convertible набагато більший і потужніший. Але пояснити таку подібність можна особливостями автомобільного дизайну, адже ці моделі було розроблено приблизно в один час.

У салоні б/у Plymouth помітні зміни bringatrailer.com

Продають машину на Bring a Trailer. До закінчення торгів залишилося кілька годин, тому потенційні покупці активізувалися і почали підвищувати ставки. На момент написання матеріалу найвища вартість становила 4000 доларів. Однак продадуть старе авто, швидше за все, дорожче.

Plymouth Valiant Convertible схожий на ЗАЗ 966

OBOZREVATEL раніше повідомляв про старі китайські підробки BMW і Toyota, які можуть з'явитися в Україні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!