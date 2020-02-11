Схожий на Land Cruiser: у мережі показали новий позашляховик УАЗ

Компанія УАЗ планує оновити свій позашляховик Патріот. При цьому рестайлінгову версію вже чомусь назвали суперником Toyota Land Cruiser Prado.

Російські шанувальники бренду з таким задоволенням чекають машину, що вже фантазують про дизайн нового УАЗ Патріот та його "розкішне" оснащення. Як стало відомо OBOZREVATEL, на свіжих зображеннях позує вже оновлений позашляховик. Однак він виглядає підозріло знайомим.

Новий УАЗ Патріот з дизайном Toyota виглядає несподівано rg.ru

На фанатських рендерах зображено стандартний кузов UAZ Patriot. Власне, виробник і не планує розробляти повністю нову модель з нуля. З метою економії в якості основи використають колишню модель.

Однак бажання компанії змагатися з Тойота Ленд Крузер Прадо знайшло надто буквальне відображення в цих картинках. У передній частині помітне натхнення легендарним японським позашляховиком. При цьому в дизайні передньої решітки і фар навіть проглядаються мотиви старшого Land Cruiser 200.

Зовнішність Тойота Ленд Крузер Прадо перенесли на кузов УАЗ Патріот toyota.com

Корма відзначилася ще меншою кількістю креативу, адже задні ліхтарі практично повністю копіюють такі у Prado. Але навіть з урахуванням бажання наслідувати Toyota, серійний позашляховик УАЗ, швидше за все, виглядатиме набагато простіше. Звісно, якщо взагалі з'явиться на світ.

Новий УАЗ Патріот прикривається новими деталями, але старий кузов заховати неможливо rg.ru

Фанати в подробицях вивчили дизайн Toyota Prado. Невже УАЗ зробить те ж саме? toyota.com

Фантазія шанувальників розігралася і в салоні. Потенційні покупці сподіваються, що новий Патріот отримає повністю перероблену передню панель з новими органами управління, сучасним екраном інформаційно-розважальної системи, а також поліпшені матеріали обробки.

Новий салон УАЗ Патріот – малоймовірна частина рестайлінгу rg.ru

У списку оснащення багато хто хотів би бачити круїз-контроль, просунену систему управління повнопривідною трансмісією з різними режимами роботи, бездротову зарядку для смартфона. Напевно, список бажань можна продовжувати. Але чи вдасться УАЗу виправдати очікування нечисленних покупців?

Замість розробки нової моделі УАЗ модернізує застарілий Патріот uaz.ru

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