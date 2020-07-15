Шокуючий випадок з некерованим авто на схилі потрапив на відео

Курйозний випадок стався кілька днів тому в Росії, в республіці Башкортостан. Водій безтурботно поставився до автомобіля, що ледь не обернулося трагедією з найсерйознішими наслідками.

Як видно в ролику, опублікованому на YouTube, автомобілісту не вдалося піднятися пагорбом на березі озера, тому він зупинився на півдорозі. Потім він трохи розвернув машину і виглянув з неї, щоб оцінити дорожню обстановку. І тут сталася велика помилка: оскільки водій частково контролював органи управління, і при цьому не поставив авто на гальмо стоянки, його Skoda Fabia почала котитися назад, після чого розвернулася і вже передньою частиною попрямувала в низ по схилу, попередньо збивши водія з ніг.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Машину кинулася у групу відпочиваючих, яка перебувала внизу, але, на щастя, обійшлося без постраждалих – некерована Skoda Fabia "лише" збила розкладений намет та припаркований Ford Focus.

Відомо, що водій був тверезий. Можливо, у нього був невеликий досвід водіння, що і спричинило за собою такі наслідки.

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