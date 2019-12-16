Шматок пластику: нова Лада Нива здивувала примітивним салоном

Нова Лада Нива 2020 модельного року довгий час інтригувала неофіційними фото і гучними обіцянками. Тепер бюджетний позашляховик повністю розсекречено.

Незважаючи на очікування (і, можливо, надії), в дійсності нова Lada 4x4 2020 виявилася куди простішою і приземленішою, ніж будь-хто міг уявити. Як і передбачалося раніше завдяки витокам фото, передній бампер отримав круглі протитуманні фари. Але найцікавіше відбулося всередині.

Тепер Лада Нива виглядає так – майже як 40 років тому lada.ru

АвтоВАЗ відзвітував про повністю новий салон – з іншими передніми кріслами, підголівниками на задніх (це важливо) й іншою передньою панеллю. Цікаво, що остання майже не змінилася в порівнянні з моделлю до оновлення.

Lada 4x4 оновилася, але цього майже ніхто не помітив lada.ru

Звісно, тут нове пластикове формування – дефлектори вентиляції піднялися вище, дизайн і розташування деяких перемикачів поміняли, з'явився щиток приладів від Лада Гранта. Незважаючи на зміни, салон виглядає майже так само, особливо з огляду на таку ж якість дешевого пластику та інших оздоблювальних матеріалів.

Салон Лада Нива 2020 не здається новим або хоча б сучасним lada.ru

Головна ж проблема – дизайн, що не витримує критики в XXI столітті. Що зводить нанівець всі старання конструкторів. Новий салон, який виглядає як старий – не найкраща ідея для, м`яко кажучи, несучасної моделі.

Так виглядає салон Лада Нива до оновлення lada.ru

Лада Нива виробляється з 1977 року. До речі, після так званого оновлення двигун залишився колишній – 1,7 л потужністю 83 л.с. і та ж 5-ступінчаста механічна КПП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лада 4х4 2020 вже вирушила у виробництво. Однак конвеєр зупинили через неназвані проблем з якістю. Тепер запуск повноцінного складання і старт продажів відсунулися на невизначений термін.

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