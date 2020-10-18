Шість причин не купувати авто зі шкіряним салоном

Автомобілі з шкіряним салоном виглядають куди більш солідніше та розкішніше, ніж їх побратими на тканині. Однак мало хто замислювався над тим, що у шкіряних салонів є низка недоліків. Причому нерідко ці мінуси виступають аргументами на користь того, щоб взагалі відмовитися від покупки автомобіля з "дихаючим" оздобленням.

AutoOboz склав список причин, чому шкіряний салон – це не завжди добре. Особливо, у випадку із вживаними автомобілями.

Якість матеріалу

Автовиробники не завжди використовують якісну шкіру, особливо, коли йдеться про бюджетні автомобілі та моделі середнього цінового сегмента. Найчастіше така шкіра зовні себе ніяк не видає – виглядає вона цілком нормально, а може навіть і відмінно. А ось тактильні відчуття залишають бажати кращого. Крім того, такий матеріал досить швидко зношується – вже під 100 000 км пробігу в сидіннях можуть утворитися тріщини та навіть дірки. Крім того, не варто забувати, що не завжди використовується справжня шкіра.

Необхідність догляду

Шкіра потребує постійного догляду, особливо це актуально для світлих салонів. Час від часу машину потрібно завозити на чистку, інакше матеріал почне швидко псуватися. А це, зрозуміло, означає додаткові витрати.

Температурна залежність

Шкіряний салон сильно залежить від температури довкілля – в холодну пору він сильно охолоджується, в спекотну – надмірно нагрівається. Відповідно, це викликає далеко не найприємніші відчуття – як під час посадки, так і під час руху.

Дратівливі запахи і звуки

Звук скриплячої шкіри не завжди буває приємним – ба більше, іноді доходить до того, що він просто дратує. Теж саме стосується і запаху нової шкіри.

Це може бути навіть небезпечно

Також шкіряний салон може негативно позначатися на безпеці – наприклад, у разі різкого гальмування водій та/або пасажир можуть зісковзнути з крісла. Особливо, це характерно для старих машин із затертим салоном.

Додаткові витрати

Автомобіль зі шкіряним салоном завжди коштує дорожче, ніж машина з тканинним оздобленням. Водночас практичність такої розкоші під питанням. Єдине, в чому виграє шкіряний салон, крім як статусності – із нього набагато легше прибирати дрібне сміття та плями.

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