Шестиколісний монстр: компанія Rezvani показала нову модель

Компанія Rezvani Motors з Каліфорнії показала перші офіційні тизери нового позашляховика. Новинка під назвою Hercules отримала потужний мотор і привід на шість коліс.

Американський виробник з міста Ірвайн, що в сонячній Каліфорнії, почала свою діяльність в 2014 році з проекту 500-сильного спорткара Beast. Родстер був побудований на базі іншого, не менш епатажного автомобіля Ariel Atom, і навіть "засвітився" в кліпі Енріке Іглессіаса, але вже у версії з кузовом тарга.

Rezvani Beast rezvanimotors.com

У 2017 році Ферріс Резвані знову здивував автомобільний світ гіпертрофованим позашляховиком Rezvani Tank. Серед особливостей новинки – пропонований як опція 1000-сильний V8 від Dodge SRT Demon і броньована версія.

Rezvani Tank rezvanimotors.com

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Новий всюдихід Rezvani Hercules 6x6 отримав подовжену платформу моделі Tank, але має повнопривідну трансмісію з трьома мостами. Для пікапа будуть запропоновані кілька силових агрегатів. Базова версія – з атмосферним 3,6-літровим V6 потужністю 285 к.с. Сходинку вище займе модифікація з 6,4-літровим 500-сильним V8, а для топ-версії запропонують 6,2-літровий V8, що видає 1000 л.с. Шанувальники дизельних моторів зможуть замовити новинку з 3-літровим 285-сильним V6.

Rezvani Hercules 6x6 rezvanimotors.com

Презентувати 6-колісний Rezvani Hercules 6x6 обіцяють до кінця літа. На сайті компанії відкрите передзамовлення з депозитом в $266. Залежно від версії вартість новинки складе орієнтовно від 180 до 360 тисяч доларів.

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