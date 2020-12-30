Шанувальники Jeep дізналися ціну 8-циліндрового Wrangler

Представлений минулого місяця флагман сімейства Jeep Wrangler з 8-циліндровим мотором обійдеться покупцям в 77 тисяч доларів.

Про це повідомляє портал Carscoops. Компанія поки не повідомляє офіційну вартість новинки, яка надійде до дилерів культового бренду у майбутньому році. Однак, ентузіасти форуму JLWranglerForums виявили, що Wrangler з мотором Hemi V8 обійдеться мінімум в $77055. Якщо дана інформація підтвердиться, то це означає, що новинки буде коштувати на $35000 дорожче базового Wrangler Rubicon, вартість якого оцінюється у $28315.

Нагадаємо, що за даними виробника, Wrangler Rubicon 392 буде оснащуватися 6,4-літровим бензиновим мотором Hemi V8, який використовується також на інший продукції концерну: Jeep Grand Cherokee SRT, а також моделях Dodge – Durango, Challenger та Charger.

Цей мотор розвиває потужність 481 к.с. (354 кВт), а крутний момент досягає 637 Нм. У парі з ним працює 8-ступіневий "автомат", який відправляє цю міць до всіх ведучих коліс. На розгін від 0 до 96 км/ч позашляховику буде потрібно всього 4,5 секунди.

У порівнянні зі звичайним Rubicon новинка отримала збільшений до 260 мм дорожній просвіт, внедорожную підвіску зі збільшеним ходом, 17-дюймові диски з позашляхової гумою BFGoodrich A/T на 33 дюйма, інший капот з додатковими повітрозабірником та фірмовий декор. Крім того, покупці зможуть замовити різноманітні опції від фірмового тюнінгового підрозділу Mopar.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep підготувала ювілейну версію пікапа Gladiator, а також активно розширює список електрифікованих версії.