Сервісний центр МВС представив новий онлайн-сервіс, що дозволяє провести перевірку даних водійського посвідчення.

Про це повідомляє прес-служба МВС. Новий онлайн-сервіс простий і зрозумілий у використанні: досить ввести серію (три літери) та шестизначний номер посвідчення водія у відповідних полях. Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі МВС, на екрані з'явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення, крім особистих даних.

Крок 1: Вибираєте на сайті сервісного центру в закладці онлайн-сервіси "Перевірку документів". Фото: obozrevatel.com

Крок 2: Вносьте дані про серію та номер посвідчення водія. Фото: obozrevatel.com

Шаг3: Чи вивчаєте всю інформацію про водійських правах. Фото: obozrevatel.com

Цей сервіс буде також корисний для бізнесу. З його допомогою можна самостійно перевірити дійсність посвідчення водія і відкриті категорії при наймі співробітників на роботу або при здачі автомобіля в оренду. Для зручність використання іноземними громадянами передбачена англомовна версія сервісу.

"Цей сервіс буде корисним для представників інших держав, яким необхідно перевірити інформацію щодо видачі посвідчення водія в Україні, зокрема, представникам Румунії, Польщі, Угорщини, Німеччини, Італії – при обміні українського водійського посвідчення на національні" – коментує перший заступник Головного сервісного центру МВС Юрйй Смолянінов.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні почнуть видавати водійські посвідчення і техпаспорт нового зразка.