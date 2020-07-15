Середній вік 10 років: німці незадоволені своїми автомобілями

Середній вік автомобілів в Німеччині становить майже десять років. Це один з найнижчих показників серед країн ЄС, що змушує місцевих представників автобізнесу бити тривогу.

Як повідомляє augsburger-allgemeine.de, середній вік автомобілів, які пересуваються дорогами Німеччини, дорівнює 9,6 років. Для порівняння, автомобільний парк Люксембургу "тягне" в середньому на 6,4 років, Британії – 8 років, Австрії – 8,2 років, Італії – 8,4 років. Навіть у Франції автомобілі не такі старі, як в Німеччині: там середній вік ТС становить рівно 9 років.

У Німеччині незадоволені старим автопарком. Фото: augsburger-allgemeine.de

Гірше німців за свіжістю автопарку тільки країни Східної Європи. Аутсайдером серед них є Литва – середній вік її автопарку складає 17 років.

Експерти вважають, що така проблема виникла на тлі того, що в Німеччині дуже багато автомобілів, яким не один десяток років. В країні нараховується приблизно 9,7% 20-річних машин і більше 23,4% автомобілів віком старше 15 років.

Фердинанд Дуденхефер з Центру автомобільних досліджень Університету Дуйсбурга – Ессена вважає, що уряду терміново потрібно вживати заходи щодо омолодження автопарку. Зокрема, пропонується ввести субсидування купівлі не тільки електрокарів, а й звичайних автомобілів. Крім того, необхідно в цілому піднімати економіку, незважаючи на кризові умови (це, в свою чергу, повинно дати поштовх німецькому автомобільному ринку).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні може хлинути потік дешевих дизельних авто з Німеччини.