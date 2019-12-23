Сенсаційна покупка: Lanos за $ 1200 на українських номерах і з ГБО

Середня вартість вживаного Daewoo Lanos на ринку становить приблизно 4000-4500 доларів, при цьому за "двушку" такий автомобіль знайти практично неможливо.

Однак автомобільному блогеру ArchiLow вирішив довести, що при ретельному і неспішному пошуку можна знайти екземпляр і за куди менші гроші. У підсумку, він зміг відшукати Ланос, який обійшовся йому у 1100 доларів!

Lanos за $ 1200 Скріншот з відео

Спочатку за машину просили 1200 доларів, однак блогеру вдалося "збити" $ 200. Сама машина йому обійшлася у 1000 доларів, плюс ще $ 100 "пішли" на транспортні витрати і оформлення автомобіля.

Lanos за $ 1200 Скріншот з відео

Але що ж собою являє Daewoo Lanos за сенсаційно маленькі гроші? Давайте подивимося.

Відразу варто зазначити, що авто на українській реєстрації (в іншому випадку Ланос можна купити і за 800-500 доларів). Причина такої низької ціни полягає у технічному стані. Так, воно відверто на "двійку", але при цьому машина "жива" та перебуває на ходу.

Lanos за $ 1200 Скріншот з відео

Власники Деу не приховували, що з моменту покупки авто у 2005 році (при цьому вони перші господарі), воно нещадно експлуатувалася – її здавали в оренду, використовували в якості таксі та для перевезень вантажу в Польщі. Такий режим, природно, не міг не позначитися на машині.

Кузов практично "з'їла" корозія (гнилі пороги, крила, двері), салон також помітно зношений, зате днище, ходова, гальма і рульове управління – "живі". Що стосується двигуна, то він не рідний: замість 1,5-літрового агрегату встановлений мотор об'ємом 1,3 літра (працює добре, хоча трохи "троїть"). Також з хорошого – є ГБО.

Разом із самим автомобілем власники віддали додатковий комплект коліс (шини + диски), що при купівлі дешевого авто зустрінеш нечасто. І застосування такому "подарунку" найдеться, оскільки ArchiLow планує тепер довести Ланос до розуму і користуватися ним.

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