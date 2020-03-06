Семимісний мінівен за доступною ціною їде в Україну

Новий Opel Combo Life вже на шляху до України. Вже стали відомі перелік версій і прайс-лист на мінівен.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Родич протестованих нами недавно Peugeot Rifter і Citroen Berlingo буде запропонований зі стандартним (L1) або збільшеним (L2) кузовом, в 5 або 7-місцевому виконанні, з двома дизельними моторами на вибір. У дилерських центрах Opel новинка з'явиться відразу після презентації, яка відбудеться в квітні.

Opel Combo Life з'явиться в Україні вже у квітні нинішнього року opel.ua

Модель Opel Combo Life втілює ідею універсального автомобіля. Він може стати вірним другом для великої родини, помічником для приватного бізнесу, ідеальним партнером під час тривалих подорожей. На вибір пропонується два варіанти довжини кузова – стандартна L1 (4,4 м) або збільшена L2 (4,75 м) – що дозволяє підібрати ідеальний варіант під конкретні потреби.

На вибір пропонується два варіанти довжини кузова – стандартна L1 (4,4 м) або збільшена L2 (4,75 м) opel.ua

Opel Combo Life може запропонувати не тільки стандартний 5-місцевий салон, але і 7-місний: два додаткових крісла встановлюються в задній частині кузова. Вони легко складаються, а при необхідності перевезення громіздких речей їх можна зняти.

Салон Opel Combo Life opel.ua

Opel Combo Life може бути 7-місцевим як у звичайній, так і в длиннобазной версії opel.ua

Всі задні крісла обладнані роз'ємами Isofix, що дозволить встановити відразу три дитячих сидіння. Завдяки великим зсувним бічним дверям, посадка на другий ряд максимально полегшена, а габарити автомобіля гарантують простір для пасажирів.

Всі задні крісла обладнані роз'ємами Isofix, що дозволить встановити відразу три дитячих сидіння opel.ua

У стандартному варіанті кузова і при 5-місцевому салоні, мінівен Opel Combo Life пропонує багажний відсік об'ємом 983 л (завантаження під стелю). Крім того, в салоні може бути до 28 різних відділень для розміщення дрібних речей.

У стандартному варіанті кузова і при 5-місному салоні, мінівен Opel Combo Life пропонує багажний відсік об'ємом 983 л opel.ua

Українським покупцям будуть запропоновані два турбодизельних двигуна. Моторну гамму відкриває 92-сильна версія HDi 92 об'ємом 1,6 л, яка працює з 5-ступінчастою МКП. Другий варіант – 130-сильний BlueHDi 130 об'ємом 1,5 л. Він буде запропонований з 8-ступінчастим "автоматом" японської компанії AISIN.

Українським покупцям будуть запропоновані два турбодизельних двигуна потужністю 92 і 130 сил opel.ua

Opel Combo Life буде доступний в двох комплектаціях: Enjoy і Innovation. У базовий набір увійшли система стабілізації ESC, круїз-контроль, 6 подушок і шторок безпеки, повний електропакет, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, 8-дюймовий сенсорний дисплей, 16-дюймові колеса і інші опції. Ціна новинки стартує з позначки 482,5 млн грн.

Opel Combo Life буде доступний в двох комплектаціях: Enjoy і Innovation opel.ua

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Opel представила свою нову флагманську модель.

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