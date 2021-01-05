Семимісний Jeep Grand Cherokee виявили на тестах

На тестах помітили Jeep Grand Cherokee, який отримає подовжений кузов та три ряди сидінь.

Про це повідомляє портал Motor1. Новинка буде запропонована тим покупцям, кому двох рядів крісел у салоні недостатньо, а купувати дорожчий 7-місний Wagoneer немає можливості.

На тестах помітили подовжену версію Jeep Grand Cherokee motot1.com

Нинішній Jeep Grand Cherokee вже десятиліття існує на ринку. За цей час він пережив кілька етапів модернізації та рестайлінгу, однак час невблаганно вимагає більш кардинальних змін.

Jeep Grand Cherokee у ювілейній версії "80th Anniversary Edition" jeep.com

У компанії активно працюють над заміною Jeep Grand Cherokee, який стане не тільки привабливим зовні та технологічнішим всередині, але й більшим за своїми розмірами. Як видно з ілюстрацій, новинка отримає вузькі фари, злегка нахилену вперед решітку радіатора, а також новий бампер із великим повітрозабірником та світлодіодними протитуманними фарами.

У трапецієподібних колісних арках видно легкосплавні диски, що нагадують оригінальний Grand Cherokee I-го покоління motot1.com

У трапецієподібних колісних арках видно легкосплавні колісні диски, що нагадують оригінальний Grand Cherokee першого покоління. Вузькі задні ліхтарі візуально роблять машину ширшою. У нижню частину бампера імплантовано два хромованих патрубки вихлопної системи.

Новинка буде використовувати глобальну платформу Giorgio motot1.com

Цікаво, що новинка буде використовувати глобальну платформу Giorgio, яка вже застосовується на Alfa Romeo Stelvio. Очікується, що за рахунок італійських "генів" Jeep буде більш динамічним та швидшим, ніж нинішнє покоління "Гранда".

Вузькі задні ліхтарі візуально роблять машину ширшою motot1.com

Очікується, що як базовий двигун буде використовуватися 3,6-літровий V6 у парі з 8-ступеневим автоматом TorqueFlite. На зміну опціонному 5,7-літровому V8 прийде 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун із турбонаддувом та "м'яким" гібридом. Також уперше у своїй історії Grand Cherokee отримає гибридну систему PHEV 4xe з 2,0-літровою рядною "турбочетвіркою" та двома електродвигунами, що забезпечують віддачу 381 к.с. та 637 Нм.

Пізніше лінійка моторів буде розширена. Новий Jeep Grand Cherokee має дебютувати протягом декількох тижнів, а його продажі почнуться у другій половині року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep поповнила сімейство моделей двома еконовинками, а шанувальники марки дізналися всі подробиці про новий 8-циліндровий Wrangler.