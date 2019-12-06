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6 грудня • оновлено в 19:57
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Секретна камера Tesla на гарячому спімала вандала

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Електромобіль Tesla Model 3 можна сміливо назвати однією з найбільш захищених машин в світі. І все завдяки бортовий камері, яка в режимі 24/7 моніторить все те, що відбувається навколо авто.

Ця камера, що працює у "дозорному" режимі Sentry Mode, не один раз ловила різних злодіїв та вандалів – наприклад, пару місяців назад вона зняла чоловіка, який вирішив подряпати кузов новенької "трійки". І ось тепер, як з'ясував OBOZREVATEL, був на гарячому зафіксований ще один неприятель – чоловік, який з незрозумілих причин захотів проколоти колесо власнику Tesla Model 3.

На відео добре видно, як до машини підходить людина, яка дістає з гаманця кишеньковий ніж і починає наносити удари по колесу. Проте оскільки камера чітко зафіксувала його обличчя, думаємо, затримка вандала – питання часу.

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Чоловік дряпає кузов Tesla Model 3

Чоловік дряпає кузов Tesla Model 3

Alan Tweedie, twitter

Залишається сподіватися, що в майбутньому завдяки ось таким ось технологіям від Tesla кількість актів вандалізмів зменшиться.

Раніше OBOZREVATEL опублікував відео з епічність розбиранням на дорозі двох власників Toyota Land Cruiser Prado.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
Tesla електромобілі видео
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Судя по идиотизму поступка - точно тварь рюская! (с)
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