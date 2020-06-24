Секрет Полішинеля: нові Audi S3 здалися без камуфляжу

Компанія Audi викотила на трасу Нюрбургринг "заряджені" версії S3 із кузовами седан і хетчбек абсолютно без камуфляжу. Про це повідомляє портал Carscoops.

На полігоні невтомними фотошпигунами були помічені чорний хетчбек Audi S3 Sportback і блакитний S3 Sedan.

2021 Audi S3 Sedan. фото: carscoops.com

Від своїх родичів по новому сімейству А3, спортивні версії відрізняються більш агресивною зовнішністю, власним аеродинамічним обвісом, зменшеним кліренсом і квартетом вихлопних труб, які прикрасили масивний задній дифузор. Облицювання радіатора збільшилося, а в бамперах з'явилися великі повітрозабірники.

2021 Audi S3 Sedan. фото: carscoops.com

2021 Audi S3 Sedan. фото: carscoops.com

Крім того, S3 Sedan отримав додатковий передній спойлер, панорамний дах, а також корпуси дзеркал і окантовку вікон чорного коліру.

2021 Audi S3 Sedan. фото: carscoops.com

У салоні традиційно очікуються спортивні "ковші" й усічено кермо, червона строчка в оздоблені, а також карбонові декоративні вставки. Також можна припустити, що S3 отримає власну графіку цифрової приладової панелі і розширений пакет опцій.

2021 Audi S3 Sedan. фото: carscoops.com

Audi S3 отримає в своє розпорядження 2-літровий турбований мотор TFSI потужністю близько 300 к.с., роботизовану коробку передач S-tronic із двома зчепленнями і повнопривідну трансмісію quattro.

2021 Audi S3 Sportback. фото: carscoops.com

Для новинки підготували адаптивну підвіску і власні настройки підсилювача керма, а максимальний контроль над потужним авто допоможе забезпечити система векторизації тяги. У нормальних дорожніх умовах більша частина крутного моменту буде відправлятися до передніх коліс, а при пробуксовці система зможе відправити до 100% моменту на задню вісь.

2021 Audi S3 Sportback. фото: carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi презентувала в Росії броньований седан.