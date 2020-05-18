Седани Tesla за мінімальні гроші перетворили на BMW і Audi

Електромобілі Tesla гарні багато в чому, але, схоже, що деякі власники цих авто хотіли б бачити на них логотипи інших іменитих марок. У всякому разі, такий висновок можна зробити виходячи з декількох фото, які нещодавно з'явилися в інтернеті.

Буквально з різницею в один день в соцмережі Twitter опублікували знімки двох седанів Model 3, які піддали досить незвичайному "доопрацюванню". Одному з них "приробили" знамениті ніздрі BMW, а інший електромобіль стилізували під Audi RS3 за допомогою решітки радіатора, бамперів та відповідного шильдика.

Tesla Model 3 з обличчям BMW twitter.com/enn_nafnlaus

Однак в обох випадках використовуються не структурні елементи, а звичайні наклейки – тобто, такий тюнінг вийшов недорогим і при бажанні його легко можна демонтувати. Очевидно, власники електрокарів таким чином вирішили трохи потішити себе і оточуючих. Хоча не виключено, що вони люблять сучасні електромобілі, але залишаються відданими старим німецьким маркам.

Tesla Model 3 в стилі Audi RS3 twitter.com/TeslaForLife

Tesla Model 3 в стилі Audi RS3 twitter.com/TeslaForLife

Що цікаво, обидва автомобілі були зняті в різних країнах, не дивлячись на схожий підхід до зміни зовнішнього вигляду Тесла. "Трійка" з обличчям БМВ засвітилася в Ісландії, а "теслауді" зняли в США.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як в старіння Audi встановили агрегати Тесла, і що з цього вийшло.

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