Седан Toyota Corolla зробили кращим, але купити його зможуть не всі

Найпопулярніший автомобіль у світі – Toyota Corolla – отримав нову версію GR Sport, яка повинна сподобатися покупцям спортивних машин. Автомобіль комплексно оновили.

В першу чергу зміни торкнулися дизайну. Спортивна Тойота Королла отримала занижений обвіс кузову та новий передній бампер, який робить її схожою на Toyota Camry і Avalon.

Нова Toyota Corolla GR Sport toyota.com

Також Toyota Corolla GR Sport оснащена особливими колісними дисками діаметром 17 дюймів. У салоні Corolla з'явилися спортивні крісла і двоколірне оздоблення. За кермом встановлено пелюстки + та -, тепер електромеханічним варіатором можна керувати за їх допомогою.

Нова Toyota Corolla GR Sport toyota.com

Крім того, підвіску піддали модифікації, завдяки цьому керованість і стійкість на траєкторії покращилися. Силові установки залишилися без змін: 1,8-літровий атмосферний двигун на 140 к.с. або гібридна версія потужністю 122 к.с.

Нова Toyota Corolla GR Sport toyota.com

За нову Toyota Corolla GR Sport просять майже 28 тис. доларів, проте в такому виконанні автомобіль буде доступний тільки в Тайвані.

Нова Toyota Corolla GR Sport toyota.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про неймовірне досягнення Toyota в секторі гібридних моделей.