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6 травня • оновлено в 23:13
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Седан Toyota Corolla зробили кращим, але купити його зможуть не всі

2.6т
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Найпопулярніший автомобіль у світі – Toyota Corolla – отримав нову версію GR Sport, яка повинна сподобатися покупцям спортивних машин. Автомобіль комплексно оновили.

В першу чергу зміни торкнулися дизайну. Спортивна Тойота Королла отримала занижений обвіс кузову та новий передній бампер, який робить її схожою на Toyota Camry і Avalon.

Нова Toyota Corolla GR Sport

Нова Toyota Corolla GR Sport

toyota.com

Також Toyota Corolla GR Sport оснащена особливими колісними дисками діаметром 17 дюймів. У салоні Corolla з'явилися спортивні крісла і двоколірне оздоблення. За кермом встановлено пелюстки + та -, тепер електромеханічним варіатором можна керувати за їх допомогою.

Нова Toyota Corolla GR Sport

Нова Toyota Corolla GR Sport

toyota.com

Крім того, підвіску піддали модифікації, завдяки цьому керованість і стійкість на траєкторії покращилися. Силові установки залишилися без змін: 1,8-літровий атмосферний двигун на 140 к.с. або гібридна версія потужністю 122 к.с.

Нова Toyota Corolla GR Sport

Нова Toyota Corolla GR Sport

toyota.com

За нову Toyota Corolla GR Sport просять майже 28 тис. доларів, проте в такому виконанні автомобіль буде доступний тільки в Тайвані.

Нова Toyota Corolla GR Sport

Нова Toyota Corolla GR Sport

toyota.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про неймовірне досягнення Toyota в секторі гібридних моделей.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Toyota нові авто авто
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