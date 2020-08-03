Седан Citroen C-Elysee став дуже дешевим електромобілем

Китайська компанія Dongfeng у співпраці з французькою PSA Group представила електричний седан Fukang EV30. Це недорога модель, призначена для ринку Піднебесної.

В основі нового електромобіля лежить знаменитий бюджетний седан Citroen C-Elysee. Його довжина становить 4427 мм, ширина – 1748 мм, висота – 1 476 мм, а розмір колісної бази – 2652 мм. У обох моделей навіть однаковий дизайн – відмінності лише зводиться до оформлення передньої частини (зокрема, інша передня панель).

Fukang EV30. Фото: Dongfeng

На продаж заявлено кілька версій Fukang EV30, одна з них – з електродвигуном потужністю 82 к.с. і 220 Нм, а також літій-іонною батареєю ємністю 30,7 кВтг, якої вистачає на запас ходу близько 250 км. Також є ще одна модифікація з мотором на 163 сили і батареєю ємністю 40 кВтг. В даному випадку автономність становить 300 км.

Fukang EV30. Фото: Dongfeng

Поки є ціна тільки для старшої версії. Згідно сайту виробника Dongfeng, вона становить 17 000 доларів.

Fukang EV30. Фото: Dongfeng

Fukang EV30. Фото: Dongfeng

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW вирішила попрощатися з дизельними моторами.