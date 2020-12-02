SEAT поповнив сім'ю гібридів кросовером Tarraco e-Hybrid

Іспанська компанія SEAT розширила сімейство гібридних моделей кросовером Tarraco e-Hybrid. Виробництво новинки стартувало на заводі концерну Volkswagen у Вольфсбурзі.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Найбільший представник лінійки SUV іспанського бренду отримав у своє розпорядження гібридний силовий агрегат із можливістю підзарядки від зовнішніх джерел.

SEAT розширює сімейство гібридних моделей бренду seat-mediacenter.com

Він складається з бензинового 1,4-літрового турбомотора (150 к.с.), електродвигуна (115 к.с.) і літій-іонної батареї енергоємністю 13 кВтг. Сумарна потужність установки досягає 245 к.с., а максимальний обертовий момент – 400 Нм. Уся ця міць йде до ведучих коліс через 6-ступіневу роботизовану коробку передач DSG.

Сумарна потужність установки Tarraco e-Hybrid досягає 245 к.с., а максимальний обертовий момент – 400 Нм seat-mediacenter.com

Салон кросовера Tarraco e-Hybrid seat-mediacenter.com

Автомобіль здатний подолати на електротязі до 49 км, а під час використання всього свого арсеналу запас ходу може досягати 730 км. Залежно від джерела живлення, батарею можна зарядити за 3,5-5 годин.

Залежно від джерела живлення, батарею Tarraco e-Hybrid можна зарядити за 3,5-5 годин seat-mediacenter.com

Поява новинки в європейських дилерів запланована на перший квартал майбутнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL: