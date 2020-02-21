SEAT похвалився потужним гібридним хетчбеком

Суббренд Cupra іспанської компанії SEAT, провів масштабну презентацію свого нового спорткара Cupra Leon.

Про це повідомляє прес-служба компанії. На святкуваннях з нагоди відкриття фірмового шоу-руму Cupra Garage пройшов світовий дебют нового сімейства Leon.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Новини Seat Leon 2020 поїхав одночасно на електриці та газі

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Вперше в сімействі з'явилася гібридна PHEV версія eHybrid. "Зелена" модифікація буде доступна в двох варіантах кузова – хетчбек і універсал. Автомобіль оснащений 150-сильним 1,4-літровим мотором TSI, 115-сильним електромотором і літій-іонною батареєю ємністю 13 кВтг. Сумарна потужність силового агрегату досягає 245 к.с (180 кВт), а максимальний обертовий момент досягає 400 Нм.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Cupra Leon eHybrid здатна подолати на електротязі до 60 км. На зарядку батареї від 3,6-кіловатної станції буде потрібно 3,5 години, а від звичайної побутової електромережі (220 В) на цю процедуру піде 6 годин.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Для шанувальників традиційних двигунів внутрішнього згоряння Leon пропонується кілька варіантів турбированних бензинових моторів з безпосереднім уприскуванням. Покупці зможуть вибирати між 245-сильною (180 кВт, 370 Нм) або 300-сильною (221 кВт, 400 Нм) версіями. Обидві мають привід на передні колеса, доступний в двох варіантах кузова, а також мають у своєму арсеналі електронний диференціал обмеженого тертя.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Топ-версія оснащується 310-сильним (228 кВт, 400 Нм) 2-літровим бензиновим TSI і повним приводом. Автомобіль доступний виключно в кузові універсал. На розгін до першої "сотні" такий Leon здатний розганятися за 4,8 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км / ч.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Всі двигуни працюють в парі з роботизованою коробкою передач DSG з двома зчепленнями. Процес управління нею можна здійснювати як за допомогою важеля, так і підрульовими перемикачами.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Cupra Leon 2021 media.seat.com

У порівнянні зі звичайним Leon, моделі під брендом Cupra відрізняються переналаштованою спортивною підвіскою, зменшеним дорожнім просвітом і більш ефективними гальмівними механізмами Brembo.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Женеві відбудеться дебют нового

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