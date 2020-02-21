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21 лютого • оновлено в 11:45
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SEAT похвалився потужним гібридним хетчбеком

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Суббренд Cupra іспанської компанії SEAT, провів масштабну презентацію свого нового спорткара Cupra Leon.

Про це повідомляє прес-служба компанії. На святкуваннях з нагоди відкриття фірмового шоу-руму Cupra Garage пройшов світовий дебют нового сімейства Leon.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

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Seat Leon 2020 поїхав одночасно на електриці та газі
Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Вперше в сімействі з'явилася гібридна PHEV версія eHybrid. "Зелена" модифікація буде доступна в двох варіантах кузова – хетчбек і універсал. Автомобіль оснащений 150-сильним 1,4-літровим мотором TSI, 115-сильним електромотором і літій-іонною батареєю ємністю 13 кВтг. Сумарна потужність силового агрегату досягає 245 к.с (180 кВт), а максимальний обертовий момент досягає 400 Нм.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Cupra Leon eHybrid здатна подолати на електротязі до 60 км. На зарядку батареї від 3,6-кіловатної станції буде потрібно 3,5 години, а від звичайної побутової електромережі (220 В) на цю процедуру піде 6 годин.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Для шанувальників традиційних двигунів внутрішнього згоряння Leon пропонується кілька варіантів турбированних бензинових моторів з безпосереднім уприскуванням. Покупці зможуть вибирати між 245-сильною (180 кВт, 370 Нм) або 300-сильною (221 кВт, 400 Нм) версіями. Обидві мають привід на передні колеса, доступний в двох варіантах кузова, а також мають у своєму арсеналі електронний диференціал обмеженого тертя.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Топ-версія оснащується 310-сильним (228 кВт, 400 Нм) 2-літровим бензиновим TSI і повним приводом. Автомобіль доступний виключно в кузові універсал. На розгін до першої "сотні" такий Leon здатний розганятися за 4,8 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км / ч.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Всі двигуни працюють в парі з роботизованою коробкою передач DSG з двома зчепленнями. Процес управління нею можна здійснювати як за допомогою важеля, так і підрульовими перемикачами.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

У порівнянні зі звичайним Leon, моделі під брендом Cupra відрізняються переналаштованою спортивною підвіскою, зменшеним дорожнім просвітом і більш ефективними гальмівними механізмами Brembo.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Женеві відбудеться дебют нового

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Іспанія
Теги
гібрид Seat новини авто
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