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26 лютого • оновлено в 18:19
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SEAT підготував два спортивних кроссовера: перші фото

1.1т
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До автомобільній виставці в Женеві SEAT підготував кілька спортивних кросоверів, включаючи ексклюзивну модель Formentor.

Про повідомляє прес-служба компанії. У той час, як багато конкурентів відмовилися від участі в Женевському автошоу, іспанська SEAT має намір серйозно поборотися за увагу покупців. Головною новинкою стенду стане нове покоління сімейства Leon, яке дебютує відразу під двома марками – материнської SEAT і створеної в 2018 році Cupra.

SEAT Leon четвертого покоління з кузовом хетчбек

SEAT Leon четвертого покоління з кузовом хетчбек

media.seat.com

Новий SEAT Leon отримає нові більш ефективні двигуни, включаючи гібридні силові агрегати, нові можливості для комунікації в авто, а також яскравий і експресивний дизайн. З моменту свого дебюту в 1999 році, три генерації Leon знайшли понад 2,2 мільйона шанувальників по всьому світу. Четверте покоління Leon відкриває нову сторінку в історії бренду завдяки появі гібридних модифікацій eHybrid (Plug-in Hybrid) і eTSI (mild hybrid).

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SEAT похвалився потужним гібридним хетчбеком

Так версія eHybrid оснащується 1,4-літровим бензиновим турбомотором TSI, електродвигуном, літій-іонною батареєю на 13 кВтг і 6-ступінчастою роботизованою КП DSG. Сумарна потужність силового агрегату досягає 204 к.с., а запас ходу на електротязі досягає 60 км. При використанні зарядної станції на 3,6 кВт на зарядку потрібно менше 3,5 годин.

SEAT Leon 2021

SEAT Leon 2021

media.seat.com

Версія SEAT Leon eTSI оснащена стартер-генератором і літій-іонною батареєю. Вона забезпечує додаткову потужність двигуна при прискоренні, а також дозволяє накопичувати енергію під час гальмування. Новинка буде доступна в двох варіантах – зі 110-сильним мотором 1.0 TSI а також в 150-сильному варіанті 1.5 TSI.

А ось Cupra Leon відповідно зі спортивним статусом запропонує покупцям більш потужні модифікації з 2-літровим TSI і 7-ступінчастою трансмісією DSG. Новинка буде доступна відразу в чотирьох варіантах – 245 к.с, 245 к.с. eHybrid, 300 к.с. і 310 к.с. (з повним приводом 4Drive і кузовом універсал).

310-сильний Cupra Leon з повним приводом і кузовом універсал

310-сильний Cupra Leon з повним приводом і кузовом універсал

media.seat.com

Також на стенді буде представлена гоночна модель Cupra e-Racer. Цей болід оснащений 4-ма електромоторами, сумарна потужність яких – 680 л.с., а максимальний обертовий момент досягає 960 Нм. Харчування для них забезпечує батарея ємністю 65 кВтг. Новинка з 2021 року виступати в новому кузовному чемпіонаті з кільцевих гонок на електромобілях PURE ETCR.

Гоночний Cupra e-Racer має в своєму арсеналі 4 електромотори сумарною потужністю 680 к.с.

Гоночний Cupra e-Racer має в своєму арсеналі 4 електромотори сумарною потужністю 680 к.с.

media.seat.com

Найбільш інтригуючою новинкою стенду Cupra стане новий гібридний кросовер Formentor, який не має аналогів в модельній гаммі концерну VAG. Очікується, що автомобіль отримає аналогічний гібридний силовий агрегат, який використовується на 245-сильному Leon eHybrid.

Купеоразний кросовер Cupra Formentor оснащений гібридним силовим агрегатом

Купеоразний кросовер Cupra Formentor оснащений гібридним силовим агрегатом

media.seat.com

А для шанувальників нового кросовера Tarraco компанія з Мартореле підготувала спортивні версії, які будуть нести знайомі позначення FR і FR Sport. Зокрема, Tarraco FR отримав власний більш агресивний обвіс, 19-дюймові легкосплавні диски, здвоєні патрубки вихлопної системи, задній спойлер, нові бампера, а також пофарбовані в чорний колір молдинги, корпуси дзеркал і багажні рейлінги. Автомобіль буде представлений в новому кольорі "Червоне мерло".

Для SEAT Tarraco FR підготували новий ексклюзивний колір "Червоне мерло"

Для SEAT Tarraco FR підготували новий ексклюзивний колір "Червоне мерло"

media.seat.com

SEAT Тarraco FR хизується стильними 19-дюймовими дисками

SEAT Тarraco FR хизується стильними 19-дюймовими дисками

media.seat.com

Для версії FR Sport підготували 20-дюймові диски Cosmo в сірому кольорі, а також ексклюзивну шкіряну обробку салону з комплектом спортивних крісел.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія SEAT запропонує для своїх моделей найширшу палітру силових агрегатів.

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Автор
Сергій Іванов
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