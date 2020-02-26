SEAT підготував два спортивних кроссовера: перші фото

До автомобільній виставці в Женеві SEAT підготував кілька спортивних кросоверів, включаючи ексклюзивну модель Formentor.

Про повідомляє прес-служба компанії. У той час, як багато конкурентів відмовилися від участі в Женевському автошоу, іспанська SEAT має намір серйозно поборотися за увагу покупців. Головною новинкою стенду стане нове покоління сімейства Leon, яке дебютує відразу під двома марками – материнської SEAT і створеної в 2018 році Cupra.

SEAT Leon четвертого покоління з кузовом хетчбек media.seat.com

Новий SEAT Leon отримає нові більш ефективні двигуни, включаючи гібридні силові агрегати, нові можливості для комунікації в авто, а також яскравий і експресивний дизайн. З моменту свого дебюту в 1999 році, три генерації Leon знайшли понад 2,2 мільйона шанувальників по всьому світу. Четверте покоління Leon відкриває нову сторінку в історії бренду завдяки появі гібридних модифікацій eHybrid (Plug-in Hybrid) і eTSI (mild hybrid).

Новини SEAT похвалився потужним гібридним хетчбеком

Так версія eHybrid оснащується 1,4-літровим бензиновим турбомотором TSI, електродвигуном, літій-іонною батареєю на 13 кВтг і 6-ступінчастою роботизованою КП DSG. Сумарна потужність силового агрегату досягає 204 к.с., а запас ходу на електротязі досягає 60 км. При використанні зарядної станції на 3,6 кВт на зарядку потрібно менше 3,5 годин.

SEAT Leon 2021 media.seat.com

Версія SEAT Leon eTSI оснащена стартер-генератором і літій-іонною батареєю. Вона забезпечує додаткову потужність двигуна при прискоренні, а також дозволяє накопичувати енергію під час гальмування. Новинка буде доступна в двох варіантах – зі 110-сильним мотором 1.0 TSI а також в 150-сильному варіанті 1.5 TSI.

А ось Cupra Leon відповідно зі спортивним статусом запропонує покупцям більш потужні модифікації з 2-літровим TSI і 7-ступінчастою трансмісією DSG. Новинка буде доступна відразу в чотирьох варіантах – 245 к.с, 245 к.с. eHybrid, 300 к.с. і 310 к.с. (з повним приводом 4Drive і кузовом універсал).

310-сильний Cupra Leon з повним приводом і кузовом універсал media.seat.com

Також на стенді буде представлена гоночна модель Cupra e-Racer. Цей болід оснащений 4-ма електромоторами, сумарна потужність яких – 680 л.с., а максимальний обертовий момент досягає 960 Нм. Харчування для них забезпечує батарея ємністю 65 кВтг. Новинка з 2021 року виступати в новому кузовному чемпіонаті з кільцевих гонок на електромобілях PURE ETCR.

Гоночний Cupra e-Racer має в своєму арсеналі 4 електромотори сумарною потужністю 680 к.с. media.seat.com

Найбільш інтригуючою новинкою стенду Cupra стане новий гібридний кросовер Formentor, який не має аналогів в модельній гаммі концерну VAG. Очікується, що автомобіль отримає аналогічний гібридний силовий агрегат, який використовується на 245-сильному Leon eHybrid.

Купеоразний кросовер Cupra Formentor оснащений гібридним силовим агрегатом media.seat.com

А для шанувальників нового кросовера Tarraco компанія з Мартореле підготувала спортивні версії, які будуть нести знайомі позначення FR і FR Sport. Зокрема, Tarraco FR отримав власний більш агресивний обвіс, 19-дюймові легкосплавні диски, здвоєні патрубки вихлопної системи, задній спойлер, нові бампера, а також пофарбовані в чорний колір молдинги, корпуси дзеркал і багажні рейлінги. Автомобіль буде представлений в новому кольорі "Червоне мерло".

Для SEAT Tarraco FR підготували новий ексклюзивний колір "Червоне мерло" media.seat.com

SEAT Тarraco FR хизується стильними 19-дюймовими дисками media.seat.com

Для версії FR Sport підготували 20-дюймові диски Cosmo в сірому кольорі, а також ексклюзивну шкіряну обробку салону з комплектом спортивних крісел.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія SEAT запропонує для своїх моделей найширшу палітру силових агрегатів.

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