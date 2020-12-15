SEAT Leon отримав головну нагороду конкурсу Autobest 2021

Іспанський хетчбек SEAT Leon отримав головний приз престижного європейського конкурсу Autobest.

Про це повідомляє оргкомітет конкурсу. Журі, яке складається з 31 автомобільного журналіста з 31 європейської країни, віддало головний приз продукції іспанської компанії SEAT. Україну в журі Autobest представляє відомий автомобільний журналіст Олег Василевський.

У фіналі конкурсу за перемогу боролися 7 претендентів autobest.org

Серед 7 автомобілів-фіналістів цьогорічного конкурсу SEAT Leon набрав найбільшу кількість балів від членів журі – 12685. Всього 532 бали йому поступилася Skoda Octavia нового покоління. На третьому місці з результатом 11636 балів французький кросовер Peugeot 2008. Далі за першої "трійкою" йдуть Toyota Yaris (10649), Citroen C4 (10165), Honda Jazz (9190) та Dacia Sandero (8521).

Нагадаємо, що у минулому році головний приз конкурсу завоював Opel Corsa нового покоління.

Також в рамках конкурсу окремих нагород удостоєні: у номінації Manbest – керівник концерну Volkswagen Герберт Дисс, у номінації Technobest відзначена компанія Renault за інноваційні технології E-Tech, приз за екологічність Ecobest дістався японському електрокару Honda e.

Приз за екологічність дістався японському електрокару Honda e. honda.com

Кращою у номінації Companybest названа чеська Skoda Auto. Приз за безпеку (Safetybest) отримала компанія Toyota за створення центральної подушки безпеки.

Приз за безпеку (Safetybest) отримала компанія Toyota за створення центральної подушки безпеки newsroom.toyota.eu

У номінації Smartbest приз вирушив до Jaguar Land Rover за інформаційно-розважальну систему Pivi Pro.

У номінації Smartbest приз вирушив до Jaguar Land Rover за інформаційно-розважальну систему Pivi Pro media.landrover.com

Дизайнером року (Designbest) журі конкурсу назвало Френка Стефенсона. В області автоспорту нагорода Sportbest дісталася керівникові спортивного підрозділу компанії Mercedes-Benz Тото Вольфу. Окремою нагородою – "Народження зірки 2020" – журналісти відзначили електричний Citroen Ami.

Окремою нагородою – "Народження зірки 2020" – журналісти відзначили електричний Citroen Ami newspressuk.com

Ювілейна, 20-а за рахунком урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться у майбутньому році. Місце та дата її проведення будуть оголошені у найближчі кілька місяців. Нагадаємо, що минула церемонія відбулася у німецькому Майнці.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія SEAT поповнила сім'ю гібридів кросовером Tarraco e-Hybrid, а також показала свій перший електромобіль.