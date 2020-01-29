Seat Leon 2020 поїхав одночасно на електриці та газі

Компанія Seat офіційно представила Leon нового, четвертого покоління. Автомобіль отримав безліч поліпшень, головні з яких – збільшені розміри, інший дизайн і нові силові агрегати.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Leon для Seat є важливою моделлю. Тому виробник не поскупився інвестувати 1,1 мільярда євро: ці гроші були спрямовані на саму машину та вдосконалення заводу. На розробку новинки у компанії пішло 4 роки.

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 побудований на тій самій фольсквагенівській платформі MQB, при цьому дебютував він у двох кузовах – хетчбек і універсал. У першому випадку "іспанець" має довжину 4 368 мм (+ 86 мм в порівнянні з минулим поколінням), ширину 1800 мм (-16 мм) і висоту 1456 мм (-3 мм). Колісна база складає 2686 мм – на 50 мм більше, ніж у третього покоління Seat Leon. У універсала габарити складають 4642 х 1800 х 1448 мм (колісна база така сама). Обсяг його багажника 617 л – на 30 л більше, ніж у минулої генерації.

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

В плані дизайну Leon також зробив крок вперед: тепер він відповідає стилістиці останніх моделей Seat, основною фішкою яких є решітка радіатора "Ніс тигра". В цілому ж автомобіль отримав поліпшені пропорції, більш виражений силует та більш плавні лінії.

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

У салоні Leon 2020 – цифровий приладовий щиток багатокутної форми та великий екран мультимедіа. За допомогою останнього здійснюється більшість налаштувань автомобіля, тому кнопок на передній панелі мінімум. Стилістика інтер'єру, так само як і кузова, примітна гострим гранями.

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Моторна гамма SEAT Leon 2020 дуже різноманітна. До неї увійшли звичайні бензинові агрегати (TSI), версії з системою "м'який гібрид" (ETSI), дизель (TDI), мотор, що працює на газі (TGI), а також плагін-гібридна силова установка (PHEV), з якої машина може проїжджати на одній електриці до 60 км (за циклом WLTP).

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

В цілому ж лінійка двигунів виглядає наступним чином:

1,0 TSI 90/110 к.с.

1,0 ETSI 110 к.с. MHEV 48V

1,5 TSI 130/150 к.с.

1,5 ETSI 150 к.с. MHEV 48 В

2.0 TSI 190 л.с.

2.0 TDI 115/150 к.с.

1,5 TGI 130 к.с.

1,4 PHEV 204 к.с.

Коробок передач в залежності від мотора – DSG з подвійним зчепленням або 6-швидкісна "механіка".

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

В оснащення Seat Leon 2020 увійшли адаптивний круїз-контроль, трьохзонний клімат-контроль, функції розпізнавання мови і жестів, бездротова зарядка смартфона, віддалений доступ до авто і багато іншого. Комплектацій у автомобіля чотири – Reference, Style, Xcellence і FR.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, до дебюту готується ще одна модель VAG – самый мощный Volkswagen Golf 2020.

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