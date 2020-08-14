Що відбувається в салоні 30-річного авто, коли воно "летить" трасою. Відео

Youtube-канал TopSpeedGermany опублікував відео поїздки на старому седані Mercedes німецьким автобаном. Головним героєм виступила одна з версій культового W124 – універсал Mercedes-Benz 200 TD.

Сьогодні на ненецьких магістралях рідко можна зустріти 20-річні автомобілі, а ті машини, чий вік перевалив за 30 років (до таких і належить W124) – тим паче. Проте Mercedes-Benz 200 TD не відноситься до числа боязких моделей, тому блогери не побоялися вивести автомобіль в "екстремальні" умови. До того ж, даний екземпляр перебував у гарному стані.

Mercedes-Benz 200 TD, який брав участь в експерименті. Скріншот відео

Метою заїзду було визначення максимальної швидкості старого Мерседеса. Поїздка показала, що через три десятка років універсал Mercedes-Benz 200 TD здатний набирати 160 км/год. Крім того, у відео можна побачити, як при цьому поводиться автомобіль і що відчуває водій на такій швидкості.

До речі, коли Mercedes-Benz 200 TD був новим, він напевно їхав швидше. Річ у тім, що пробіг даного автомобіля становить понад 277 000 км, і напевно за минулий час він втратив частину потужності (під капот цьому універсалу ставили дизельний двигун OM 601 на 72 к.с.).

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