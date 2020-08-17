Що відбувається, коли в авто лопається шина на швидкості 200+ км/год. Відео

На сервісі YouTube з'явилося відео, яке наочно показує, що відбувається, коли в автомобіля лопається шина на великій швидкості. Ролик був знятий на трасі Нюрбургринг у Німеччині камерою, встановленою в салоні самої машини.

Як видно на кадрах, водій тюнингованого Lamborghini Huracan потужністю 1200 к.с. (до атмосферного двигуна був доданий компресор) на швидкості 210 км/год раптово втрачає керування, після чого йде в тривалий неконтрольований занос. Лише дивом йому вдалося уникнути серйозних наслідків.

Момент "прострілу" колеса показано на 3-й хвилині, а до цього моменту можна насолоджуватися звичайною поїздкою "Північною петлею".

До речі, шини грають велику роль у безпеці на дорогах. Наприклад, лише в одній Великій Британії щорічно відбувається близько 3000 аварій, безпосередньо пов'язаних із неякісними покришками. Крім того, через шини відбувається вдвічі більше аварій, ніж через використання мобільного телефону за кермом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на відео показали, як виглядає поїздка на 30-річному авто по автобану з максимальною швидкістю (160 км/ч).