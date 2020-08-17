Що відбувається, коли у авто лопається шина на швидкості 200+ км/год. Відео

У мережі показали, що відбувається, коли у авто лопається шина на 210 км/год.. Скріншот відео

На сервісі YouTube з'явилося відео, яке наочно показує, що відбувається, коли у автомобіля лопається шина на великій швидкості. Ролик був знятий на трасі Нюрбургринг у Німеччині камерою, встановленою в салоні самої машини.

Як видно на кадрах, водій тюнингованного Lamborghini Huracan потужністю 1200 к.с. (до атмосферного двигуна був доданий компресор) на швидкості 210 км/год раптово втрачає керування, після чого йде в тривалий неконтрольований в занос. Лише дивом йому вдалося уникнути серйозних наслідків.

Момент "прострілу" колеса показано на 3-ій хвилині, а до цього моменту можна насолоджуватися ззвичайною поїздкою "Північною петлею".

До речі,, шини грають велику роль в безпеці на дорогах. Наприклад, лише в одній Великій Британії щорічно відбувається близько 3000 аварій, безпосередньо пов'язаних з неякісними покришками. Крім того, через шини відбувається в два рази більше аварій, ніж через використання мобільного телефону за кермом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на відео показали, як виглядає поїздка на 30-річному авто по автобану з максимальною швидкістю (160 км / ч).

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